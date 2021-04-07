妹送iPhone 女感動收藏「2年後想賣出」！盒子一開心碎
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 17:36:29
現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪，而近年來智慧型手機市場競爭激烈，不少大牌都紛紛推出最新款手機，吸引消費者注意。然而，就有女網友指出，兩年前從妹妹那收到iPhone XS Max當生日禮物，但到現今她都未拆封，最近才決定將其賣出。不過當她把盒子一拆開，卻臉綠直喊「無知又無言的我！」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，其於文中無奈表示「差點會被吉的生日禮物！」她透露兩年前妹夫和妹妹送她iPhone XS Max當生日禮物，但她因不習慣iOS和Apple的頁面，所以一直沒開封，將禮物小心翼翼地收好。
等到兩年後，原PO決定將其賣出換取現金，但買家卻告知想知曉電池健康度，她只能選擇忍痛將外殼塑膠膜全部拆掉。但傻眼的是，盒子一開才發現裡面放的根本不是手機，反而是8顆巧克力整齊擺放在內，真相曝光後，也讓原PO無奈笑喊「被騙兩年無知又無言的我」。
貼文一曝光，就引來眾多網友傻眼回應，「好險有問電池的問題，如果沒問....你可能真的要去警察局了」、「差點變成詐騙」、「賣出的話會被告啊」、「還好有拆封檢查，對方如果真的收到這個你就要上警局說明了」、「太壞了這個」、「巧克力都兩年了吃了會不會烙賽」。（編輯：陳雅雲）