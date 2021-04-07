《天堂M》旗幟戰菁英賽　第三季決賽10日開打

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遊戲橘子表示，此次獎勵內容包含：一、優勝獎、二、參加獎、三、遊戲內【旗幟戰菁英賽應援活動】、四、粉絲團活動【賽事預測】、五、直播觀看【獎勵QRCode】。
其中，優勝獎包括了冠軍血盟全員可獲得「旗幟戰優勝紀念戒指」*1、「英雄製作秘笈」*1、「[神秘變身卡]英雄(旗幟戰)」 *1，有機會機率開啟傳說級變身！以及必定獲得beanfun! 6,666元零用金，且優勝血盟可獲得一座旗幟戰菁英賽獎盃作為紀念。
其餘參賽者可獲得「[神秘變身卡]稀有(旗幟戰)」*1、「[神秘魔法娃娃卡]稀有(旗幟戰)」 *1；除了線上報名參賽的血盟外，其他參賽者可加碼獲得666元零用金；此外，符合官方指定條件可額外獲得特殊加碼獎及6,666元零用金，整場比賽擊殺數最多的玩家則可以獲得一座旗幟戰菁英賽獎盃。
玩家可於遊戲中製作「應援票券」，預測成功可取得「優勝應援箱」開啟獲得豐富虛寶。
在粉絲團玩家還可以進行賽事預測，預測成功的帳號，官方將隨機派發6 ~ 6,666不同面額的零用金、總獎金高達15萬元。而觀看實況過程，遊戲橘子官方將隨機於不同時段、在直播畫面放送7組QRCode獎勵序號，每組QRCode只會顯示3分鐘、數量有限，玩家透過beanfun!應用程式掃描QRCode後可取得「西域魔法娃娃抽卡小包箱(旗幟戰)」、「高級魔法娃娃抽卡小包箱(旗幟戰)」等共7種，敬請把握！
另外，遊戲橘子也自今（7）日起，同步釋出遊戲新內容【清明節活動】、【海賊的寶物倉庫】及【衝突之塔再開】。其中清明節活動部分，4月7日至4月14日，商城裝備大放送。商城限時開放金幣210,405可購買「清明節禮物箱」，一個帳號限購一次。使用可獲得「倫提斯的耳環選擇箱」*2、「史奈普戒指選擇箱」*2、「光之皮夾克選擇箱」*2、「印章選擇箱」*2。
至於海賊的寶物倉庫方面，玩家可於4月7日至4月21日透過每日任務進入單人地圖，須在活動地圖內避開陷阱並開啟寶箱，不慎誤觸陷阱、有機會被傳送回起始點或召喚海賊攻擊玩家；成功開啟寶箱則完成任務，可獲得「100殷海薩的祝福」、「海賊的寶箱」*1。開啟寶箱有機會獲得英雄級防具包含：「海賊的盔甲(刻印)」及「海賊的帽子(刻印)」等，還有機會獲得「稀有製作秘笈(刻印)」及「受祝福的對盔甲施法的卷軸(刻印)」等高級虛寶獎勵。
此外，4月7日至4月14日，「衝突之塔」再次開放，活動期間入場等級限時下修為Lv.68，玩家可透過「亞丁村莊」NPC－衝突之塔傳送師「因陀羅」進入地圖。活動期間擊敗怪物可獲得大量經驗值。