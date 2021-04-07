哈紹吉案葉門內亂都怪沙國　民主黨促拜登硬起來

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川普總統任內，民主與共和兩黨議員都要求採取更對抗的立場。葉門人道災難日益嚴重、「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害，川普卻似乎漠不關心，兩黨議員震驚之餘，投票通過要切斷對沙國的軍事援助。
許多民主黨人預期拜登（Joseph R. Biden Jr.）會更積極一些，無須國會採取行動。然而情況並非如此，他們只得持續敦促政府採取更激烈的行動，並全盤重新考量美國對沙國的立場。
民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）表示，「我不認為他們完全了解兩黨國會成員要求在美沙關係上出現的重大轉變」，「他們仍受限於舊模式，不願採取修正、有效的措施，我不懂是什麼限制了他們」。
眾院外交事務委員會（House Foreign AffairsCommittee）上月一致通過由2位歐巴馬時代國務院官員草擬的法案，禁止沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與涉及哈紹吉案的官員入境美國，比拜登的做法更進一步。
今天，又有超過75位議員寫信敦促政府「動用美國所有影響力施壓沙烏地阿拉伯，要求解除造成葉門深陷食物與燃料危機的海空封鎖」。
他們的敦促凸顯國會自由派對拜登外交政策的不耐，隨著美軍5月撤離阿富汗的期限逼近，與伊朗重新展開核會談的程序即將開始，議員們敦促政府施壓的這股動力，可能激起民主黨內部辯論。（譯者：鄭詩韻/核：林治平）1100407