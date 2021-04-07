特企／ROBINMAY攜手大甲媽祖　設計專屬錢包

ROBINMAY在2021攜手大甲媽祖設計專屬錢包，除了希望每位能夠錢財賺滿滿，也希望每個人都能將平安帶在身上，此次推出兩款男用祈願短夾和一款女用祈願短夾，精緻質感設計還有媽祖的保佑加乘，無論你要送禮還是自用都充滿暖暖的情意。





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今年大甲媽祖遶境為期九天，4月9日(農曆2月29日)正式開始，是台灣信仰的一大盛事，此次ROBINMAY專為遶境信徒和無法前來共襄盛舉的民眾設計一款可放置平安符的錢包，女生短夾附贈可抽式卡夾，印上Q版媽祖；男生短夾則在內裡印製大甲鎮瀾宮宮印，將其隨身攜帶，保佑一切平平安安、事事順心。





大甲媽加持「限量聯名短夾」，隨身庇佑





ROBINMAY3月26日前往大甲鎮瀾宮，祈求媽祖保佑「招財納福 隨身守護」，為ROBINＭAY限量包平安皮夾、零錢包，舉行過火典禮，同心祈求牛年平安，今年首次合作，以大甲媽保庇的概念為設計宗旨，推出聯名皮夾、零錢包，以富含保佑寓意的創意御守設計，傳遞祝福和好運，象徵招財納福、隨身守護個人運勢，藉以祈求大甲媽祖保佑信徒平安如意。





祈願真皮男女短夾、零錢包在4/9正式上市，剛好遇上帛琉的旅遊泡泡開放，希望每個人將媽祖保佑帶到身邊，開開心心出門；平平安安回家。





不論你是出外的學子、打拼的青年還是虔誠的信徒，這次ROBINMAY與大甲媽祖聯合推出的開運納福皮夾，都希望你帶在身上能在牛年一路平安、一切順心。



