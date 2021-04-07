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好市多「頂級吸塵器賣799」！人妻心動靠近　真相尷尬了

編輯中心/綜合報導

2021-04-07 18:06:22

好市多
▲有人妻在逛好市多時，意外發現一台知名品牌的吸塵器只要799元，但當她心動一靠近後，卻意外發現真相，讓她尷尬笑喊「乍看還以為是真的！」（示意圖／公關照片、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名人妻在逛好市多時，意外發現一台知名品牌的吸塵器只要799元，然而當她心動靠近後，才發現原來是玩具，讓她笑喊「乍看還以為是真的！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己在逛好市多時，發現一台知名品牌的吸塵器竟只要799元，然而當她湊近一看，才發現原來只是仿真無線吸塵器玩具，商品告示牌上也解釋高度仿真，具吸力可吸小紙片，還強調「幫助小孩手眼協調發展」。這就讓原PO笑喊「看到這個我笑翻了，乍看還以為是真的」，最後她也好奇發問「有人有買嗎？真的會發出聲音嗎？女兒剛滿一歲還不適合玩」。

▲▲原PO發現這款吸塵器僅要799元，但靠近一看才發現原來是玩具。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO發現這款吸塵器僅要799元，但靠近一看才發現原來是玩具。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友留言，「我一開始也以為是真的」、「也太像了！」、「先讓小朋友練習，以後才可以幫忙打掃」、「家事養成計劃」、「我都給女兒玩真的，在旁邊監督著就好」、「連玩具都講求逼真了嗎」、「前天等結帳的時候還在跟老婆討論怎會有人想買那個，結果一回頭看到有人買二組」、「那天看到朋友小孩拿著吸，想說這麼重怎麼拿得起來，仿真100%」。

不僅如此，還有不少家長分享心得，「這台沒有吸力，單純玩具，一歲小朋友手指的控制力還不行不會按按鈕，可能要1.5歲以上才比較適合」、「過過癮玩玩可以！不過很耗電」、「雖然吸力不強，但可以一起做家事」。（編輯：陳雅雲）

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