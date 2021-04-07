取餐見商品名「花開幸福」！外送員點開秒棄單：誰敢接啊
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 18:12:57
外送平台近幾年崛起，民眾不只能在平台上點到熱食以外，例如甜點跟飲料通通都有，相當方便。不過，近日就有外送員分享自己送到一個名為「花開幸福」的商品，直到點開之後，他一看嚇得馬上棄單。貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「靠！這個我不敢接，馬上棄單了」只見貼出的照片中，一個名為「花開幸福」的商品其實是一個蛋糕，上面用奶油做成的朵朵漂亮花兒，讓人看了完全捨不得吃，不過由於外送員是騎乘機車運送，害怕毀了這個要價2480元的蛋糕，於是便選擇棄單。
貼文一出，網友紛紛回應「嚇死，這種蛋糕難度太高」、「棄單+1，只能交給專業的來處理！」、「直接棄單沒問題，這太可怕了」、「送到的時候就不是花開幸福了，而且殘花」、「一顆蛋糕2480又這麼精緻，誰敢接啊」、「送到位置後，花都凋謝了」、「這送到位已經改名花落悲劇了吧＝＝」。
另外，也有同行分享「我有送過，用杯墊跟氣泡紙擋好跟防震，沿路40的慢慢嚕到客人家過哈哈」、「我叫過，這是冰淇淋蛋糕，不要太緊張」、「昨天才送過，這種包裝很穩固的，不要耍智障壓車過彎啥的，都很安全」。（編輯：張嘉哲）