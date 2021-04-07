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中醫大新竹附醫開院首例器捐 助貼心女孩遺愛人間

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-04-07 20:04:54

中醫大新竹附醫完成首例器捐
▲中醫大新竹附醫醫療團隊完成開院以來的首次器捐手術。（圖／中醫大新竹附醫提供）
中醫大新竹附醫由總院協助完成開院以來第一次的器官捐贈移植手術。神經外科江忠穎醫師表示，個案當時因不慎由高處墜落，腦幹受傷嚴重且呈現腦死的狀況，但因年輕且其他器官狀況良好，因此向家屬提議器官捐贈的可能性，個案爸爸表示，女兒一直是一個非常貼心的女孩，時常對他撒嬌，總是知道他的需要，看到女兒重傷，父母親內心非常不捨。

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個案的姪子從小就備受阿姨的疼愛，看到阿姨受傷嚴重，不斷替阿姨加油。全家一心祈禱有奇蹟發生，但狀況還是越來越差，家人忍痛決定器官捐贈讓個案遺愛人間，家人告訴姪子「阿姨勇敢的去當天使，這份愛可以幫助更多人重生！」

江忠穎醫師表示，個案因意外墜樓，符合腦死器官捐贈標準，向家屬解釋器官捐贈流程後家屬即簽署同意書，中國附醫器官移植中心鄭隆賓院長指示由總院的器捐協調師協助進行器捐程序。

在中醫大新竹附醫團隊及社工與總院器捐團隊的合作下，由神經外科主任黃祥銘醫師及神經內科趙怡靜醫師擔任腦判醫師，由新竹地方檢察署判定個案符合器官捐贈，謹慎完成器捐作業程序。由泌尿科主任陳冠亨醫師進行腎臟移植，中國附醫王奕醫師進行眼角膜移植以及中國附醫骨科蕭龐軒醫師進行骨骼移植。

社工組長闕昀珮表示，在與家屬確認完器捐意願流程後，立即安排檢驗及進行全國配對以及器官可用性評估，啟動器捐流程，全體動員分秒必爭，努力完成器捐者與家屬的心願並陪伴家屬走出悲傷。

泌尿科醫師陳冠亨指出，病患捐出腎臟、眼角膜及骨骼的部份。此次是中醫大新竹附醫首次完成器官捐贈，對於該院來說是一個非常重要的里程碑。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，截至110年3月31日止有效等候接受器官移植病人為10,194人，其中腎臟等待病患達7,789人；肝臟1,077人。全臺灣人口約有2,353萬人，同意器官捐贈註記歷年累計卻僅有約48萬人，國人普遍仍保有全屍觀念。院長陳自諒非常感謝個案家屬的大愛奉獻，也希望透過此次器官捐贈，鼓勵更多人加入器捐行列，讓更多等待器官移植的病患能重獲新生！

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