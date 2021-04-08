Google雲端空間不再無上限　專家：因應使用者高速成長

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然而使用者上傳的內容已逐漸增多，馮剛指出，每天有超過430萬GB的內容上傳到Gmail、雲端硬碟和相簿。為因應使用者高速成長的需求，Google在帳戶儲存空間政策上做出調整，以確保能繼續投注資源與心力讓產品能夠更符合未來的使用需求，保存使用者的重要數位資產與記憶。
目前每個Google帳戶均有15GB的免費儲存空間配額，由Gmail、Google雲端硬碟和Google相簿共用。自2021年6月1日起，Google相簿中以「高畫質」與「快速備份畫質」選項備份的內容，以及透過協作內容製作應用程式新建立或編輯的檔案，例如Google文件、試算表、簡報、繪圖、表單以及協作式數位白板Jamboard，都將計入Google帳戶儲存空間。
在2021年6月1日之前以「高畫質」上傳的任何照片和影片，以及上次編輯時間在2021年6月1日前的檔案，則不受這項異動影響。
馮剛也提到，Google Workspace於2020年推出，透過更精準的名稱來反映品牌重塑方向，並整合所有Google核心雲端協作工具，包含即時通訊、電子郵件、語音和視訊通話等，提供整合性協作體驗。（編輯：楊凱翔）1100407