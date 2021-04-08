改革拿命賭？台鐵總體檢完成109項 藍：欺騙的成績單
新頭殼newtalk
2021-04-08 09:28:44
太魯閣號408次列車發生50死的翻車意外發生後，台鐵改革的聲浪四起。國民黨7日在臉書Po文痛批，蔡政府「台鐵改革用民眾生命當賭注」，蔡英文總統宣稱，台鐵總體檢報告144項中「已經完成109項」，但蔡英文沒有告訴社會大眾這是「一份欺騙的成績單，也是一份改革延宕的成績單」。
國民黨在表示，檢討報告指「軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施 」，交通部在去年就宣告全民，這個改善項目已經完成。但太魯閣號事故發生的主因，恰恰就是「施工安全措施」鬆散所造成，到底交通部是如何驗收這項安全措施改善成果的？難道交通部不用給全民一個解釋嗎？
另外，有關檢討報告指出要「建置邊坡全自動監測系統 」，國民黨批評，這項系統就是太魯閣號事故相關的救命系統，但時至今日遲遲未完成，根據台鐵局表示工程恐延宕2年。蔡政府任內，台鐵改革未落實，蔡英文使用文青語言講出的「大刀闊斧的改革」、「給花東安全回家的路」等等宣示，現在回顧格外諷刺，主事者的怠惰、得過且過的心態，造成今日悲劇的起點。
對於台鐵改革的呼聲，蔡英文7日在民進黨中常會上直言，台鐵施工安全管理的意識標準，一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化，管理和安全的組織問題不解決，營運模式再怎麼調整，都無法滿足社會的期待。蔡英文更說，過去民進黨推動很多改革，在改革看到成果以前，難免被懷疑，但她請大家不必懷疑政府改革的決心。
新聞來源為Newtalk 新頭殼