中國拿疫苗威脅巴拉圭 印度提供疫苗解燃眉之急
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-08 09:48:07｜2021-04-08 09:49:05
新冠肺炎疫情全球持續蔓延，傳出中國大陸拿疫苗威脅友邦巴拉圭，巴國執政黨內部出現「以中換台」聲浪。對此，外交部長吳釗燮今（8）日表示，我們與理念相近國家合作，印度已提供疫苗給巴拉圭，解決巴國燃眉之急。
立院外交及國防委員會邀請外交部長吳釗燮報告「在GCTF架構下台美的全球夥伴合作關係」，並備質詢。吳釗燮會前受訪表示，的確COVAX（新冠疫苗全球取得機制）分發疫苗速度比較慢、程序比較冗長，因此一些邦交國因為缺乏疫苗關係引發社會與政治上的爭議，也因此我們與理念相近國家合作，印度有能力提供疫苗給巴拉圭，前天提供疫苗解決巴拉圭燃眉之急。吳釗燮強調，不管是日本與美國，或是其他國家，我們都會合作提供疫苗給邦交國。
媒體追問中國是不是拿疫苗來施壓友邦與台灣斷交？吳釗燮表示，巴拉圭當地媒體有很多報導，當地社會與政治上發展相信國人都看到，也因為中國在南美各地實施疫苗外交攻勢，讓一些邦交國認為如果缺乏疫苗會對防疫造成很大的壓力，中國利用疫苗上的優勢實施壓力，這是他們所看到的。
至於為何是印度提供疫苗？吳釗燮表示，因為美國、日本、澳洲與印度首長透過視訊舉行四方會談高峰會（QUAD），會中達成協議，必須在疫苗上協助其他國家。