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台鐵出軌官僚殺人！國民黨列蘇貞昌4大罪狀　要他快下台

記者余祥／台北報導

2021-04-08 13:36:13｜2021-04-08 13:36:37

王育敏
▲國民黨文傳會主委王育敏列出行政院長蘇貞昌4大罪狀，控台鐵出軌是官僚殺人，要蘇貞昌快下台負責。（圖／資料照片）
台鐵出軌意外造成嚴重傷亡，國民黨今（8）日列出行政院長蘇貞昌4大罪狀，包括強制限定最低標弊病叢生、不成立台鐵改革推動小組、漠視台鐵總體檢報告、派系鬥爭以私害公，呼籲蘇貞昌不要再戀棧閣揆一職，應勇於負起政治責任，盡速請辭下台，以謝國人。

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國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲上午召開「蘇貞昌四大罪狀 官僚殺人!」記者會。國民黨提出蘇貞昌的4大罪狀，第一，強制限定最低標、弊病叢生：現行重大公共工程採購原則，過去是由蘇貞昌初任閣揆時裁示，以「最低標為原則，最有利標為例外」，強調低價的文化，導致品管困難、弊病叢生，也出現標案超高流標、廢標率。

國民黨指出，政府編列275.22億經費推動鐵路行車安全改善6年計劃，自104年起迄今，平均每年卻有高達6成的流標、廢標率，面對標案頻流標，不禁讓人質疑，蔡政府就是在睡覺，否則面對大量無法決標案件，得以放任不管、忽視鐵路行車安全，根本是草菅人命。

第二，不成立台鐵改革推動小組：兩年多前普悠瑪事故發生後，時任閣揆賴清德指出行政院成立改革推動小組體檢台鐵，將過去由交通部檢討台鐵的層級向上提高到政院親自督導層級，展現改革的強烈企圖。接任交通部長的林佳龍也建議行政院成立直接督導的「台鐵改革推動小組」，卻在「蘇上賴下」後不了了之。

第三，漠視台鐵總體檢報告：媒體報導指稱，2018年10月台鐵發生普悠瑪列車翻覆事故，行政院隨即指示政務委員張景森進行台鐵體檢， 2019年1月完成了「台鐵總體檢報告」，蘇貞昌再任行政院長後，竟僅聽取一次「台鐵總體檢小組」口頭報告後即無下文，對於總體檢報告完全漠視。

第四，派系鬥爭、以私害公：太魯閣號發生意外後，各界才赫然發現台鐵局長3個月沒補人，外傳台鐵局長一職懸缺如此久，原因在於蘇揆緊握人事權，導致林佳龍屬意人選不被行政院同意，最後交通部建議由祁文中代理，行政院才同意。蘇貞昌不放人事權，根本以政治凌駕專業，讓派系鬥爭的私心介入公領域，以私害公。

國民黨強調，台鐵發生史上最嚴重傷亡事件，絕非以人為事故就可帶過，檢視系統性沉痾絕對有必要。

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