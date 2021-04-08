台鐵出軌官僚殺人！國民黨列蘇貞昌4大罪狀　要他快下台

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨指出，政府編列275.22億經費推動鐵路行車安全改善6年計劃，自104年起迄今，平均每年卻有高達6成的流標、廢標率，面對標案頻流標，不禁讓人質疑，蔡政府就是在睡覺，否則面對大量無法決標案件，得以放任不管、忽視鐵路行車安全，根本是草菅人命。
第二，不成立台鐵改革推動小組：兩年多前普悠瑪事故發生後，時任閣揆賴清德指出行政院成立改革推動小組體檢台鐵，將過去由交通部檢討台鐵的層級向上提高到政院親自督導層級，展現改革的強烈企圖。接任交通部長的林佳龍也建議行政院成立直接督導的「台鐵改革推動小組」，卻在「蘇上賴下」後不了了之。
第三，漠視台鐵總體檢報告：媒體報導指稱，2018年10月台鐵發生普悠瑪列車翻覆事故，行政院隨即指示政務委員張景森進行台鐵體檢， 2019年1月完成了「台鐵總體檢報告」，蘇貞昌再任行政院長後，竟僅聽取一次「台鐵總體檢小組」口頭報告後即無下文，對於總體檢報告完全漠視。
第四，派系鬥爭、以私害公：太魯閣號發生意外後，各界才赫然發現台鐵局長3個月沒補人，外傳台鐵局長一職懸缺如此久，原因在於蘇揆緊握人事權，導致林佳龍屬意人選不被行政院同意，最後交通部建議由祁文中代理，行政院才同意。蘇貞昌不放人事權，根本以政治凌駕專業，讓派系鬥爭的私心介入公領域，以私害公。
國民黨強調，台鐵發生史上最嚴重傷亡事件，絕非以人為事故就可帶過，檢視系統性沉痾絕對有必要。