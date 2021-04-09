《天堂M》夥伴相挺　素還真站台、夢想動畫讓角色活起來

在台灣遊戲史上，端遊《天堂》到手遊《天堂M》，是許多遊戲迷從小玩到大的經典之作，其中《天堂M》從開服前會員登入數、預先下載量，到最高同時上線人數等，都創下台灣遊戲界記錄，至今仍是人氣非常高的一款RPG手遊。而《天堂M》如何歷久彌新？其實跨領域的夥伴合作相挺，真的功不可沒！像是台灣首屈一指的動畫與視覺特效公司夢想動畫，與擁有布袋戲界一哥素還真的霹靂都與《天堂M》強強聯手，且創下超乎預期的超夯話題與效應。





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《天堂M》角色活靈活現 夢想動畫是重要推手

每當有《天堂M》玩家期待的新職業或角色出現時，動畫廣告總是最吸睛的。只是，要如何讓遊戲中的2D角色，以3D動畫人物合理的出現在短短只有10幾秒的廣告中，許多眉角都得注意。而夢想動畫就是將《天堂M》2D角色活靈活現的重要推手。





▲《天堂M》每當有新職業或角色出現時，就有動畫廣告推出吸引觀眾目光，而台灣首屈一指的動畫與視覺特效公司夢想動畫，就是將《天堂M》2D角色活靈活現的重要推手。（圖／夢想動畫提供）

夢想動畫與《天堂M》曾多次合作，2019年就曾替《天堂M》新職業「龍鬥士」製作動畫廣告，而去（2020）年下半年再度與《天堂M》攜手，替新職業「狂戰士」製作15秒廣告。夢想動畫導演黃筱筑回憶，自己是透過合作之後才了解遊戲界，但印象很深刻是當廣告釋出後，朋友就立刻問她「是遊戲角色嗎？這是動畫還是廣告呢？」代表確實成功吸引到觀眾想要深入了解。





夢想動畫指導盧冠松則坦言，自己就是玩《天堂》長大的，因此對《天堂M》有一份特殊的情感，以前或許只是一個玩家，但現在等於進入實際遊戲內部，與角色有更多連結與接觸，因此接到案子後，馬上跟朋友炫耀，「真的有種莫名的成就感」！





《天堂M》「狂戰士」角色活起來 加強鯊魚線更「可口」





至於要如何將遊戲中的2D角色「活起來」？黃筱筑說就跟拍電影一樣，得先設定環境、主角要在什麼場景，又要有什麼劇情與表情。而一開始得到的資訊就只有角色的基本原型，如：「狂戰士」有補血很快、移動快速、破壞力很強等技能特徵，但從2D變動畫，到底要「發生過什麼事」才能凸顯他的特徵呢？





擅長製造打光特效的盧冠松建議，在原本滿是地底紅色岩漿中，來點「天空藍」吧！原來，為了要讓場景更吸引人，雖然「狂戰士」身處地底，但把戰爭場景設定再靠近地面一點，讓地面上的自然光灑落到地底下，如此一來視覺上更立體了。





再來，「狂戰士」的造型是肌肉男，黃筱筑說為了讓「狂戰士」更「可口」，加強了他的肌肉線條，如側邊鯊魚線。至於他胸肌上的「戰績」傷痕，礙於電視動畫尺度的關係，有傷痕卻又不能太血腥，因此處理上也特別多花了一點時間。再說到血腥，為了要凸顯「狂戰士」的技能，場景設定在地底下有過戰爭，畫面上得呈現「剛剛好像發生過什麼，卻又不能太血腥感」，因此戰爭過後的屍首斷肢處理也要恰到好處。







▲《天堂M》「狂戰士」的造型是肌肉男，夢想動畫導演黃筱筑說，為了讓「狂戰士」更「可口」，圖隊加強了他的肌肉線條，如側邊鯊魚線。（圖／夢想動畫提供）

《天堂M》「狂戰士」的小馬尾 讓動畫師很崩潰

然而「狂戰士」在大戰中失血補血，黃筱筑說因為是主角，所以得讓他「有點累又不能太累」，換句話說就是要「帥帥的累」。因此，畫面中舉凡他大吼、奔跑、眼睛冒火光，每個表情都得細心處理肌肉與臉部線條，甚至站姿都馬虎不得，否則一處理不好，原本霸氣的大吼可能瞬間弱掉，或覺得「他下巴怎麼了」，而這些小細節，都在在考驗著動畫師，廣告只有短短15秒，但其實真的很艱辛。





另外，印象深刻的還有「狂戰士」綁著小馬尾，要呈現他跑步時頭髮非常自然的律動感也很讓人崩潰，因為每根頭髮都是一個物件，要跑完幾千根頭髮的數據需要接近20分鐘，也才能看到馬尾的律動進而有所調整，而為了要確保他頭髮「夠自然」，辛苦調整每根髮絲後還要跑數據，而通常都得跑個10幾20次。幾秒鐘不到的畫面，又或許觀眾根本沒注意到的細節都要處理，但他們說這是辛苦也是好玩的地方。





從玩家粉絲到參與廣告製作 動畫師超有成就感

最後「狂戰士」霸氣出現在廣告中，夢想動畫團隊功不可沒，而回想夢想動畫與《天堂M》合作時，他們感受到《天堂M》給予許多信任感，讓他們在創作時能盡情發揮。像是場景設定在「靠近地面的地底時」，畫面透出天藍色光線就被採用，讓團隊們很有成就感。





盧冠松則認為，每個案子都能學到不同的東西，與遊戲公司的合作，可以累積自己在遊戲領域的經驗，更可以檢視自己的不足，對增進自己實力有很大的助益，也讓團隊們在未來接案子中更有信心。他自己也非常滿意「狂戰士」整體營造的氛圍，所以廣告釋出後就立刻PO文，認為自己年輕時是《天堂》的粉絲，現在有機會合作《天堂M》真的格外有意義。





布袋戲一哥素還真另類代言《天堂M》 雙方粉絲超High

而《天堂M》新職業出現，除了要有吸睛廣告外，找來名人加持也能創造話題，像是霹靂布袋戲一哥素還真就是另類「代言人」，之前好幾次站台《天堂M》的限定活動。像是力挺《天堂M》「暗黑騎士」，參與的相關系列活動有「限時素還真變身」、限時合作副本的限定任務，其中限定任務是玩家過關到最後，可以跟戰甲版素還真變成盟軍一起打怪。





▲霹靂布袋戲一哥素還真曾另類站台代言《天堂M》新職業的活動，像是「限時素還真變身」、限時合作副本的限定任務，其中限定任務是玩家過關到最後，可以跟戰甲版素還真變成盟軍一起打怪。（圖／霹靂提供）

今（2021）年農曆春節，霹靂也與《天堂M》再次展開合作，「復刻版」的「素還真變身」再度登場，同樣吸引玩家目光。霹靂指出，其實霹靂角色IP與遊戲產業合作早自1997年就開始，像是益智、轉珠、RPG、動作、博弈（麻將、大富翁）或戰略遊戲中都看得到霹靂的角色，因此對霹靂粉絲來說，角色融入遊戲的方式對他們來說相當親切與熟悉。





霹靂表示，尤其與《天堂M》強強聯手，這樣的合作模式更讓粉絲興奮尖叫，因為就像是「我家天王偶像跟巨星合作的感覺」，是英雄遇上英雄，也期待英雄惜英雄，再加上霹靂動漫迷跟遊戲玩家目標客群高度重疊，因此雙方粉絲迴響十分熱烈。就有粉絲說「素還真在霹靂世界裡是英雄、是硬漢，跟遊戲職業角色特色很契合」。





▲《天堂M》與霹靂素還真合作，對雙方粉絲來說是英雄遇上英雄，再加上霹靂動漫迷跟遊戲玩家目標客群高度重疊，因此雙方粉絲迴響十分熱烈。（圖／霹靂提供）

布袋戲與遊戲結合向下扎根 霹靂：文化傳承很好的機會點

而在雙方合作效應上，對《天堂M》來說，確實引進一波新玩家，而霹靂與《天堂M》的限定合作更是引起話題、也別具意義，因為這種跨界限定版的玩法獨一無二，可以創造出有別於其他國家，專屬於「台灣限定」的玩法，非常新鮮有趣。





對霹靂來說，除可讓粉絲有更多不一樣的體驗與玩法、看到霹靂角色跨領域的不同樣貌外，也可以讓傳統布袋戲讓更多人知道。尤其是年輕一代，霹靂希望能向下扎根、深化，而透過與《天堂M》的合作，就是一個文化傳承很好的機會點。





▲傳統布袋戲與遊戲產業結合，對霹靂來說是向下扎根、深化，文化傳承很好的機會點，同時也能增加IP經驗值，擴大IP商機。（圖／霹靂提供）

另外，在實際營運上，霹靂認為這樣跨領域的合作可以加深霹靂IP經驗值，同時這種雙方信任的合作模式，如共同開發、行銷與操作是雙贏的做法，也開啟霹靂許多合作模式的可能性，將IP商機做大。



