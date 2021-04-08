限水力道恐加嚴？王美花：供5停2是最大管制
記者張志康/綜合報導
2021-04-08 16:37:33
由於國內水情持續嚴峻，自4月6日起，苗栗、台中（含北彰化）地區進入供5停2限水措施，外界擔心政府加大限水力道。對此，經濟部長王美花今（8）日在部務會議前受訪表示，中部地區的最大管制就是「供5停2」。
根據水利署的資料顯示，國內不少水庫的蓄水率都跌破15%，其中，寶山第二水庫蓄水率僅8.7%、德基水庫5.3%、鯉魚潭水庫9.5%、曾文水庫11.6%。
王美花指出，抗旱1.0與2.0計畫實施後，透過伏流水、抗旱水井增加許多水源，目前中部地區仍相當吃緊，但最大管制就是「供5停2」，不會加嚴。
王美花進一步說明，中部地區會實施「供5停2」是預作準備，萬一梅雨來得晚或來得少，中部地區民生與產業用水在5月底前供應無虞。
王美花認為，台中地質屬於軟礫石，地下水源豐沛，只要沒有地層下陷疑慮，在老天爺下雨前會取用地下水救急，而南部山區今天午後受局部熱對流影響，可能有降雨機會，水利署也隨時待命，下午1時在仁義潭、曾文、甲仙堰等地燃放增雨焰劑。
至於後續可能會有哪些縣市進入分區供水，王美花表示，仍在觀望中，隨時會滾動檢討。