高富帥靠邊！《當男人戀愛時》台客正夯　就愛接地氣男子

正在熱映的電影《當男人戀愛時》，全台票房突破5800萬，榮登全台新片票房冠軍，男主角邱澤演技獲得一致好評，外表帥氣的他，化身台客小混混「阿成」， 頂著爆炸玉米鬚頭，操著道地台語腔調，邊啃甘蔗邊把妹，為追求女主角許瑋甯奉獻一切，讓人看得又哭又笑，連男性觀眾都忍不住流下熱淚！誇讚他比原來韓版電影《不標準情人》男主角黃政民演技更厲害！





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▲《當男人戀愛時》將於4月1日上映。（圖／金盞花大影業提供）

× ▲《當男人戀愛時》將於4月1日上映。（圖／金盞花大影業提供）

其中，邱澤轉型尤為成功，從剛出道時作品《原味的夏天》的陽光少年，一路成長到《小資女孩向錢衝》的企業接班人秦子奇、《必娶女人》的西裝帥氣男郝萌，逐漸拋棄偶像包袱，看看《誰先愛上他的》裡的阿傑，一身花襯衫、短褲、斜背包、叼著菸嗆女主角謝盈萱「怎麼樣我也是個男的，要叫妳要叫我小王啦」！真的讓人眼前一亮，邱澤展現可帥氣賣萌、也能扮演台客的多變演技，今年的《當男人戀愛時》，更被看好能角逐金馬獎之列。





▲劉冠廷在《消失的情人節》裡扮演癡情男，戲外和女友相戀逾10年，也是一個專情男人。（圖／牽猴子）

× ▲劉冠廷在《消失的情人節》裡扮演癡情男，戲外和女友相戀逾10年，也是一個專情男人。（圖／牽猴子）

而當你以為他只是本色演出台客時，劉冠廷卻又搖身一變，成為電影《陽光普照》裡的黑道「菜頭」，光是一個眼神殺過來，就能讓人不寒而慄，這兩種極端模樣他都能詮釋地維妙維肖，拿下金馬金鐘雙料男配角，完全靠實力說話。





▲鳳梨開直播爆紅，竟連阿姨也求他當女婿。（圖／鳳梨 IG@yi0107）

× ▲鳳梨開直播爆紅，竟連阿姨也求他當女婿。（圖／鳳梨 IG@yi0107）

尤其是鳳梨即使分手後，也不對前女友口出惡言，感謝對方帶他進入直播界，才能有現在的網拍事業，去年罔腰到綠島旅遊，遭到業主控訴破壞民宿，身為事業夥伴的他，第一時間跳出來道歉，為對方緩頰。雖然外表台台的，行為卻具有紳士般的氣度，讓人忍不住想給他點讚啦。





▲鳳梨（左）因和罔腰交往踏入直播圈，分手後也不出惡言。（圖／罔腰臉書）

× ▲鳳梨（左）因和罔腰交往踏入直播圈，分手後也不出惡言。（圖／罔腰臉書）

在如今社會上渣男新聞層出不窮之際，戲裡的台客邱澤、劉冠廷，以癡情演技征服了女性觀眾，戲外的網紅鳳梨也以幽默台客的模樣，擄獲不少粉絲，比起多情的名流帥哥們，這些外表有點憨憨的台客男，追愛時的害羞模樣，其實也很讓女人動心啊！（笑）



