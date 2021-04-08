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內政部建議國民黨改黨徽　藍黨團：轉移執政無能焦點

記者吳承翰／綜合報導

2021-04-08 23:09:14

黨徽
▲中華民國國徽和國民黨黨徽，一直以來被外界認為非常雷同，左為國徽、右為黨徽。（圖／NOWnews影像中心）
因應立法院臨時會一月通過的主決議，內政部今（8）日發表報告，認為國徽與國民黨徽太相似，建議國民黨可以改黨徽。國民黨團晚間發新聞稿回嗆，認為民進黨政府在太魯閣出軌意外的頭七這天，還講如此政治的事情，試圖轉移執政無能的焦點，痛批民進黨「還有人性嗎？」

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在內政部報告出爐後，國民黨團晚間發新聞稿表示，中國國民黨黨徽、黨旗為1895年革命先烈陸皓東所繪。現青天白日滿地紅國旗原為海軍軍旗，直到1946年12月25日正式將青天白日滿地紅國旗入憲。

國民黨團指出，國民黨使用的黨徽、黨旗早於中華民國國徽、國旗，而且中華民國創立、在二次大戰後的亂局中能在台灣立足、壯大，也是靠國民黨、所有先人及台灣全體國民一起努力用生命及汗水打拚出來的，國民黨黨徽有其歷史意義，民進黨政府及少數政客無權置喙。

國民黨團表示，依照中華民國憲法，中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等，且國民黨黨徽乃依政黨法向主管機關內政部正式核備之政黨標章，不容政府、政黨或少數投機政客指手畫腳。任何對政黨標章、國民黨徽圖樣或使用方式企圖妄加干涉的行為都是違法、違憲的行為，國民黨團對此嚴厲譴責。

國民黨團最後點出，內政部在太魯閣事故往生者頭七的日子，公布此充滿政治算計的報告，無疑想藉此轉移民進黨政府施政無能的焦點，企圖造成政黨對立，轉移及掩蓋蘇貞昌內閣，執政五年連給人民一條安全回家的路都做不到的囧境，推卸其應付起的政治責任。

國民黨怒批這份報告充滿政治算計，對不起事故中50位無辜死去的亡魂！他們嗆行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇必須為自己此等狼子野心的作為，向太魯閣事故死者家屬公開道歉，「這已經不是今天公祭、明天忘記，而是今天頭七，轉身算計！蔡英文政府還有人性嗎？」

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