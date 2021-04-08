內政部建議國民黨改黨徽　藍黨團：轉移執政無能焦點

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國民黨團指出，國民黨使用的黨徽、黨旗早於中華民國國徽、國旗，而且中華民國創立、在二次大戰後的亂局中能在台灣立足、壯大，也是靠國民黨、所有先人及台灣全體國民一起努力用生命及汗水打拚出來的，國民黨黨徽有其歷史意義，民進黨政府及少數政客無權置喙。
國民黨團表示，依照中華民國憲法，中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等，且國民黨黨徽乃依政黨法向主管機關內政部正式核備之政黨標章，不容政府、政黨或少數投機政客指手畫腳。任何對政黨標章、國民黨徽圖樣或使用方式企圖妄加干涉的行為都是違法、違憲的行為，國民黨團對此嚴厲譴責。
國民黨團最後點出，內政部在太魯閣事故往生者頭七的日子，公布此充滿政治算計的報告，無疑想藉此轉移民進黨政府施政無能的焦點，企圖造成政黨對立，轉移及掩蓋蘇貞昌內閣，執政五年連給人民一條安全回家的路都做不到的囧境，推卸其應付起的政治責任。
國民黨怒批這份報告充滿政治算計，對不起事故中50位無辜死去的亡魂！他們嗆行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇必須為自己此等狼子野心的作為，向太魯閣事故死者家屬公開道歉，「這已經不是今天公祭、明天忘記，而是今天頭七，轉身算計！蔡英文政府還有人性嗎？」