台灣旱象難解　紐時關注半導體業與農民爭水

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電表示乾旱暫時不影響生產，但台灣降雨愈來愈難預測。政府近幾個月努力在水庫上空造雨，設置緊急海水淡化機組、桃園新竹備援管線，指示產業節約用水，並在新竹、苗栗、台中等地實施全天減壓供水。台積電等企業則出動卡車從其他區域載水。
報導說，影響層面最大的措施是農田停止灌溉，台灣約1/5農田受影響，政府為此提供稻作停灌補償。
但新竹一名田姓稻農抱怨台積電等半導體廠商感受不到缺水之苦，「我們農夫只求能好好賺錢養家」。
經濟部水利署副署長王藝峰捍衛政府政策。他表示，旱災意味就算有灌溉收成也會不理想，如把有限的水提供給農田，而非工廠與家庭，將形成雙輸局面。
被問及農民缺水困境，台積電發言人高孟華說，各產業與公司高效率用水非常重要。她提到台積電參與一項提高灌溉效率的計畫。
報導寫道，台灣是已開發國家中降雨最多的地方之一，缺水令人困惑。台灣民眾用的水主要源自颱風季，但颱風將山區土壤帶進水庫，導致水庫蓄水量逐漸降低。台灣每年降雨也很不穩定，去年豐水期沒有一個颱風登陸，為1964年以來首見。
國立台灣大學土木工程學系教授游景雲說：「如果2到3年內相同情況再度發生，我們就能說『啊，台灣肯定已邁入嚴重缺水時代』。現在我們只能靜觀其變。」
根據台積電資料，2019年台積電新竹廠區每天用水6.3萬公噸，相當於當地兩座水庫供水逾10%；製程用水回收率逾86%，較2018年新增節水量達328萬公噸，但與台積電全台廠區當年用水近6300萬公噸相比仍是小巫見大巫。
國立成功大學水利及海洋工程學系教授王筱雯說，台灣缺水最大問題是政府把水價壓得太低，以致民眾浪費水。
官方數據顯示，台灣家庭每天每人用水約75加侖。根據世界銀行（World Bank）數據，多數西歐家庭用水少於台灣，美國民眾用水則比台灣多。
王藝峰說，調整水價對社會弱勢族群影響深遠，因此政府調整時非常審慎小心。
曾任內政部長的水利專家李鴻源則責怪台灣官僚制度僵化，拉高汙水處理廠興建及輸水管線現代化的難度。他說，其他小國極具彈性，台灣卻有著大國運作邏輯，這與國民政府遷台後仍懷抱統治全中國的目標有關。政府雖已放棄反攻大陸，卻未甩掉官僚作風。（編輯：黃自強）1100409