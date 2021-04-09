美專家預測：巴西4月將有10萬人染疫死亡

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莫達德預測至6月30日，巴西染疫病故總數可能介於56萬2800人至59萬7800人之間。
他表示，雖然希望巴西的新型冠狀病毒疾病病例從本週開始下降，但最糟的時刻還沒有到來，因為死亡人數繼續攀升，且南半球進入冬季後，疫情可能再惡化。
莫達德指出，目前巴西的疫情反映出去年底放寬社交距離措施、民眾恢復常態生活，造成源自巴西亞馬遜的變種病毒株P.1迅速蔓延，許多已經感染病毒的人再次感染，引發更嚴重的病症。
莫達德表示，巴西冬季的疫情發展，將取決於政府與民眾從現在起要走的道路，因為巴西現有的疫苗劑量不足以確保在冬季到來以前達到群體免疫。
他倡議那些疫苗擁有數量已超過所需的北半球富有國家，把疫苗讓給即將進入冬季、病例將增加的巴西、阿根廷、智利和南非等南半球國家。
莫達德說，目前巴西的抗疫優勢之一是民眾對疫苗接種的接受度高達84%，所以應盡可能讓更多民眾在冬季到來以前接種疫苗，同時鼓勵民眾戴雙重口罩，以加強防疫功效。
他強調，民眾必須牢記，只要正確戴口罩、避免群聚和接種疫苗，就算沒有達到群體免疫，至少可以降低感染率，讓大家更快恢復常態生活。
過去24小時巴西有4190人染疫死亡，新增8萬9293例確診；自疫情大流行以來，總計34萬5287人染疫病故，1328萬6324人確診。自今年1月17日以來，巴西有2217萬108人至少接種第1劑疫苗，占巴西人口10.47%。（編輯：周永捷）1100409