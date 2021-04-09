美兩黨提案就智財及人權施壓中國　鞏固美台關係

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民主黨籍的參院外交委員會主席梅南德茲（BobMenendez）指出：「美國政府須洞察並認真看待北京的意圖和行動，並相應地調整我們的政策和戰略。」
法案提到，制裁是美國的「強大工具」；法案內容也關切行政部門「未徹底執行」國會已通過的措施。
「戰略競爭法案」若獲國會通過，國務卿將須發布一份年度清單，列出所有因竊取智財而受惠、卻傷到美國公司及產業的中國國營企業。
除了先前針對維吾爾人遭監禁及其他虐待情事的報告之外，法案也將要求評估性侵、強迫墮胎及其他針對維吾爾人的性別暴力。
維權專家表示，上百萬維吾爾人和其他突厥語族群被扣押在新疆，其中多數是穆斯林；美國形容這種行為是種族滅絕。
「戰略競爭法案」也將重申美國對台灣的強力支持。美國國會兩大黨向來支持台灣。
這項法案雖維持華府僅承認北京的立場，但要求美國使用「相同用語和禮節」，像與任何外國政府一樣與台灣往來。
法案內容指出，台灣人民和政府體現了民主價值及自由市場原則，美國必須維持作為這些價值及原則的捍衛者的可信度。
美國各黨派政治人物對中國逐漸採取強硬態度，這是現任總統拜登與前總統川普少數意見相同的議題之一。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100409