藍綠各提太魯閣號事故紀念方式 趙天麟批：現在不宜
記者胡宥心／台北報導
2021-04-09 11:54:14｜2021-04-09 12:05:41
台鐵太魯閣號408車次出軌意外，造成死傷慘重，藍綠立委都分別提出紀念方式，國民黨立委葉毓蘭提議撞擊最嚴重的第8車廂存放於228紀念公園；民進黨立委陳歐珀則提臨時提案，希望在事故地點立紀念碑，引發議論。民進黨立委趙天麟今（9）日在立法院受訪表示，現階段最重要的是救災、撫卹以及究責工作，不論是執政黨或在野黨委員提出這種建議，都非常不恰當、不應提出。
葉毓蘭昨日在臉書貼出第8車廂的照片並提議，「應把這節車廂永久保存放在距離總統府、行政院、監察院最近的228公園，做為提醒政府台灣人的人命不能這麼不值錢的紀念碑。」發文一出，立刻引來網友批評。陳歐珀則在交通委員會提案，為了讓後人警示，告慰亡者，爰提案建請交通部在事件善後完成，能在事故地點適當處所規劃興建紀念碑或類似安全教育館的設置。
趙天麟受訪表示，現階段這種提案，不管是哪個政黨的立委，都不適合提案也不需要。趙說，目前復原事故現場、完整通車，以及事故調查、究責工作還都在進行，「藍綠可不可以把口水、不必要的創意都先放一邊」，認真、全力去進行撫卹、安慰受難者及罹難者家屬，把事故原因釐清清楚，讓悲劇不再發生。
趙天麟表示，救災、撫卹、咎責工作以外不必要的創意，會讓事情歪樓、也會讓大家傷心，現階段這樣的作法很不恰當，不應該再提出了。
民進黨立委陳亭妃也批，有些委員真的搞不清楚狀況，今天是國難，而且是因為一個人禍造成不幸的事件，將第8節車廂放在二二八公園，代表的是什麼？她認為葉毓蘭是搞不清楚狀況，如果為了要蹭自己的熱度，然後不斷地在罹難者家屬的傷口上灑鹽，非常不應該的，現階段應該是協助家屬在撫卹、慰問部分，做到最大幫助才是重點，請不要再去做出這種無厘頭的建議。