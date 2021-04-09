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戶政系統更便民　出生登記等5項措施未來可線上申辦

記者吳承翰／台北報導

2021-04-09 13:15:59

▲新北市汐止戶政事務所近日接獲多起民眾查詢案，表示接到戶所電話聯繫，要求核對個人資料。（圖／新北市民政局提供）
▲內政部自9日起開放出生登記、監護登記等5項戶政事務可線上申辦，民眾不用再親自跑到戶政事務所。（圖／資料照）
內政部今（9）日上午發布新聞稿，表示民國107年起已陸續開放法院判決（調解、和解）離婚登記及法院判決（調解、和解）收養登記等8項線上服務。

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內政部表示，即日起，再新增出生登記（新生兒與父、母同戶）、法院判決（調解、和解）認領登記、父母協議未年子女權利義務行使負擔登記、監護登記（法定及委託監護）、原住民身分及民族別登記等5項線上戶籍登記事項。

內政部指出，民眾只要符合申辦資格，就可以用自然人憑證透過網路提出申請，登記事項應備文件，像是出生證明書或法院文件，都不須再提供。

其中出生登記、認領登記等涉及子女從姓約定事項，未來可由當事人間書面約定文件拍攝或掃描上傳，戶政事務所受理後就會進行查證審核，無誤後直接辦理登記。完成登記後，戶所會用電子郵件通知申請人，民眾可依自己方便之時間，至全國任一戶政事務所，辦理戶口名簿換發及國民身分證換證。

內政部指出，這項戶政便民措施，除了可以節省民眾臨櫃辦理所需的時間及交通成本，更可以避免逾期罰鍰的問題，歡迎多加利用。民眾如欲查詢申辦進度，亦可至內政部戶政司全球資訊網查詢。

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