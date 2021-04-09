今日最聚焦／台鐵若不往公司化前進　改革淪為做半套？　

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但王智盛認為，這次事件是很好的警惕，希望政府能就此次事件咬著牙、痛定思痛，徹底改變台鐵結構。基本上，所謂公司化並不完全等於民營化。他舉例，像是高鐵就是國有民營的公司，或是華航也是從國有轉到民營，或者大家熟悉的捷運也是如此。
王智盛建議，可以參考德國或法國案例，採國有控股這些方式，一方面達到營運上面公司化，有競爭力，但又能保有鐵路公共財。不會因為公司化之後，造成偏鄉鐵路的萎縮。
台師大政研所教授范世平則認為，從前總統陳水扁時代就想讓台鐵民營化，但台鐵工會非常強勢，影響力更大，他們認為民營化會影響員工權益，抗爭甚至不惜罷工。喊著要台鐵民營化、公司化至今已經經過20年，比起過去，台灣社會現在相對成熟理性，更何況這次意外造成重大傷亡，台鐵長期結構性的問題，大小事故不斷，加上組織文化陋習，若不走向民營化或公司化，恐怕台鐵要做的改革，只會淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳。
范世平表示，台鐵要走向公司化，必須以營收為考量，長期以來低票價的做法需要有一些調整。可能讓搭乘者增加負擔，因為要得到合理利潤，就必須要合理票價。搭乘習慣的民眾恐怕一時之間難以接受，但這也是改革的艱困期。
范世平說，最後問題是，一些經營不善的車站，是否要調整路線或是關閉，那周邊的交通配套也要一併考量，這也是通盤要檢討的問題。