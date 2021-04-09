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今日最聚焦／台鐵若不往公司化前進　改革淪為做半套？　

記者胡宥心／台北報導

2021-04-09 16:00:00

學者王智盛認為，台鐵公司化最大障礙在於它的負債過高，人事成本太沈重，可以借鏡德國、法國，去逐步改革台鐵（圖/記者葉政勳攝影，2021.04.08)
▲學者王智盛認為，台鐵公司化的最大障礙在於它的負債過高，人事成本太沈重，可以借鏡德國、法國，去逐步改革台鐵（圖／記者葉政勳攝，2021.04.08)
台鐵太魯閣號408次列車2日發生重大傷亡事故，後續除了救災、追究責任歸屬之外，外界聚焦台鐵改革。總統蔡英文發表台鐵改革談話，強調徹底解決台鐵的組織文化問題、財務虧損後，才能談永續經營，包含外界關注的公司化議題。對此，專家學者認為，台鐵應該向外國取經，逐漸進入公司化程序，否則喊著要台鐵改革，恐怕最後也只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，淪為喊話而已。

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中央警察大學助理教授王智盛表示，台鐵公司化最大的問題是在它的負債過高，最新負債已達1200億元，超過9成是人事成本，這麼龐大債務，要讓台鐵公司化似乎遙不可及。

但王智盛認為，這次事件是很好的警惕，希望政府能就此次事件咬著牙、痛定思痛，徹底改變台鐵結構。基本上，所謂公司化並不完全等於民營化。他舉例，像是高鐵就是國有民營的公司，或是華航也是從國有轉到民營，或者大家熟悉的捷運也是如此。

王智盛建議，可以參考德國或法國案例，採國有控股這些方式，一方面達到營運上面公司化，有競爭力，但又能保有鐵路公共財。不會因為公司化之後，造成偏鄉鐵路的萎縮。

台師大政研所教授范世平則認為，從前總統陳水扁時代就想讓台鐵民營化，但台鐵工會非常強勢，影響力更大，他們認為民營化會影響員工權益，抗爭甚至不惜罷工。喊著要台鐵民營化、公司化至今已經經過20年，比起過去，台灣社會現在相對成熟理性，更何況這次意外造成重大傷亡，台鐵長期結構性的問題，大小事故不斷，加上組織文化陋習，若不走向民營化或公司化，恐怕台鐵要做的改革，只會淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳。

范世平表示，台鐵要走向公司化，必須以營收為考量，長期以來低票價的做法需要有一些調整。可能讓搭乘者增加負擔，因為要得到合理利潤，就必須要合理票價。搭乘習慣的民眾恐怕一時之間難以接受，但這也是改革的艱困期。

范世平說，最後問題是，一些經營不善的車站，是否要調整路線或是關閉，那周邊的交通配套也要一併考量，這也是通盤要檢討的問題。

 

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2021-04-07-2021-04-13

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2021-04-06-2021-04-12
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