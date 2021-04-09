海軍艦艇換裝Block 1B方陣快砲　強化攔截能力

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不過，方陣快砲砲彈口徑過小，容易造成攔截無效等致命缺陷，因此不少大型艦艇改採用海公羊（SeaRAM）等短程飛彈系統所取代，中科院也在研發國產海劍羚防空飛彈系統。但是礙於飛彈系統攜彈量過少，面對應付飽和攻擊，以及船艦噸位限制無法安裝，因此還是有很多新艦艇仍繼續採用機砲式系統。