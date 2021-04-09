海軍艦艇換裝Block 1B方陣快砲　強化攔截能力

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俗稱「方陣快砲」的方陣近迫防禦系統採用通用動力公司所生產的20公厘口徑M61A1火神式機砲，每分鐘最高射數可達4500發。方陣快砲早期型的MK-15 Block 0型號倚賴自身的雷達射控系統進行接戰，只對能對高速來襲的敵方攻船飛彈與戰機進行接戰。
2000年12月，美國柯爾號（USS Cole DDG-67）在葉門亞丁港基地遭受蓋達組織自殺小艇攻擊，造成17名海軍官兵死亡，因此雷神公司新型號的MK-15 Block 1A/B加裝手動模式，以及可見光/紅外線瞄準系統，強化對小型水面目標與空中慢速目標的應付能力，目前已大量配備於美國海軍各式艦艇上。
海軍新購13門方陣快砲，同時將8門舊式Block 1型升級至Block 1B，加上兩艘成功級巡防艦上各有一門Block1B，以及現有紀德級左營艦（DDG1803）上唯一的一門方陣快砲Block 1B，總計海軍未來將擁有24門Block 1B批次方陣快砲。
不過，方陣快砲砲彈口徑過小，容易造成攔截無效等致命缺陷，因此不少大型艦艇改採用海公羊（SeaRAM）等短程飛彈系統所取代，中科院也在研發國產海劍羚防空飛彈系統。但是礙於飛彈系統攜彈量過少，面對應付飽和攻擊，以及船艦噸位限制無法安裝，因此還是有很多新艦艇仍繼續採用機砲式系統。