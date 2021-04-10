《青年日報》意外曝光新型雷達車遭批　傳社長遭調職

我是廣告 請繼續往下閱讀
海軍151艦隊中和級戰車登陸鑑LST 233中平軍艦輔導長3月26日投稿《青年日報》，圖文記錄日前執行的馬公運補任務，中平軍艦與登陸艇隊合群艇配合，施行艉艇艏結合，順利將車輛載運上岸。未料，可以偵測中國殲-20匿蹤戰機的輪型被動雷達車在2張照片中曝光，經過外媒轉載後，揭露了這輛搭載反隱身無源雷達系統（anti-stealth passive radar system）的雷達車。
據悉，這款雷達車過去曾經公開，但此回曝光的卻是中科院最新研發的升級版。外媒的揭露引起美方的關切，並透過國安系統向我國政府和國安系統詢問；高層注意此事後，隨即要求國防部徹查。外傳知悉的部長邱國正大為光火，8日特此召開擴大檢討會。國防部在今天澄清，並沒有「部長震怒」及「美方關切」等情事，但已要求《青年日報》將此篇文章下架。
軍事機密曝光也招致立法委員的不滿，並要求國防部檢討。民進黨立法委員陳亭妃說 :「什麼是可以對外公布、什麼是不可以對外公布，確實應該要追究。」國民黨立法委員李德維也表示，由上而下竟有這麼大的破口，希望國防部好好處理。
目前國防部尚未針對個案實施專案檢討或處分，但強調保密是軍人基本職責、也將要求官兵持續落實。此事件目前仍震盪中，可能有近百人受牽連、數十人難逃記過懲處，也傳出《青年日報》社長孫立方被調職，遭調任陸軍司令部公共事務組長，遺缺由原陸軍司令部公共事務組長黃海晏接任，兩人任務對調。
新聞來源為Newtalk 新頭殼