我來跟你談人權！中國發表報告 痛批美國引戰釀人道災難
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-09 15:07:55
中國的新疆維吾爾族人權問題，近日成為國際社會，特別是歐美等國攻擊北京的焦點，而中方予以駁斥時，常常都會反擊美國，應先檢討自身國內的人權狀況。中國人權研究會9日也發表了一篇研究文章，痛批美國打著人道主義的旗號，對其他國家動武，不僅奪去大量軍人的生命，更造成了極為嚴重的平民傷亡和財產損失，導致嚴重的人道主義災難。
綜合陸媒報導，在中國人權研究會這篇名為《美國對外侵略戰爭造成嚴重人道主義災難》的文章中，列舉出二戰後美國發動的一系列侵略戰爭，據已知數據統計，從二戰結束到2001年，在世界上153個地區、發生的248次武裝衝突當中，光美國發起的就有201場。
文章也批評，除了四處點燃戰火以外，美國還以支持代理人戰爭、煽動國內叛亂、暗殺、提供武器彈藥、培訓反政府武裝等方式，頻頻對其他國家進行干涉，這些行為都給相關國家的社會安定、民眾安全帶來嚴重傷害。
作者也強調，美國發動的對外戰爭，往往造成嚴重的惡果，如大量人員傷亡、設施破壞、生產停滯；更進一步的還有難民潮、社會動盪、生態危機、心理創傷等一系列社會問題，連未涉事國家也被捲入其中，甚至美國自己，也成為其發動對外戰爭的犧牲品。
最後文章並揭示，軍事行動導致人道主義危機，這是源於美國的霸權思維，而期待一個霸權主義的國家去捍衛他國人權，無異於「與虎謀皮」；呼籲只有丟棄「私利至上」的霸權思維，才能避免人道主義災難、實現互利共贏，使各國人民真正享有基本人權。