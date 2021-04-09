獎揭弊護公安 宣明智：我再被告100次也沒關係
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-04-09 15:38:38
近期臺鐵太魯閣號事故奪走50條寶貴生命，肇事主因疑是不良廠商承包公共工程所犯下的人為疏失，引發社會大眾譁然。聯電榮譽副董事長宣明智今（9）日為此在向陽公益基金會舉辦記者會，針對媒體報導有不良廠商透過種種惡劣行徑取得承包公共工程的現象提出批判， 會後發出的新聞稿中強調，宣明智去年底捐出1000萬元獎勵揭弊維護公共安全，沒想到卻被告，但他認為 人命關天，只要成功阻止一次重大公安意外的發生，他再被告10次、100次也沒關係。
向陽公益基金會主任廖尉均也表示，宣明智攜手前法務部長廖正豪與向陽公益基金會啟動揭弊專案至今，接獲了超過20件的揭弊通報，其中已有兩件，證據收集充分，進入揭弊程序，再次呼籲社會大眾勇敢站出來，讓類似太魯閣號事故的憾事不再發生。
宣明智表示，4月2日臺鐵太魯閣號事故，媒體報導陸陸續續挖出緣由就是因為不肖廠商來承包臺鐵的案子，報導內容包括包括廠商有多筆違反不同法規的紀錄、負責人還曾涉入圍標及違反政府採購法、也有偽造施工文件被法辦的紀錄、其員工駕駛疑似故障的工程車而跌落山谷身亡、偷工減料......等等，放任重重弊端釀成的重大公安事故，根本就是罔顧人民生活及生存的權利！
宣明智語重心長地表示，如果有揭弊保護獎勵制度，讓知曉內情的人員勇敢站出來，太魯閣號事故就不會發生。揭弊不單單是掀開骯髒的一面，更是為了避免憾事發生。
會後新聞稿中指出，宣明智在啟動揭弊專案時，也遭到許多各方壓力，甚至遭到疑似對號入座者控告，必須前往法院出庭說明。宣明智對此表示，他提出的1000萬元揭弊獎金，就是鼓勵知道這些公共工程弊端或安全漏洞的人站出來，不是特別針對哪個廠商或哪個官員，心裡有鬼的人也不必自己對號入座，只要能夠事先除弊消除公安危機，自己也不怕會因為這樣得罪人，因為人命關天，只要成功阻止一次這種重大公安意外的發生，我再被告10次、100次也沒關係。