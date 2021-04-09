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國民黨：蘇貞昌開過110次行政院會　從未討論台鐵安全

記者余祥／台北報導

2021-04-09 15:46:45｜2021-04-09 15:49:26

王育敏
▲國民黨文傳會主委王育敏開記者會批行政院長蘇貞昌開了110次行政院會，但對台鐵安全零討論。（圖／記者余祥攝，2021.04.09）
台鐵發生出軌意外，釀50死悲劇。國民黨今（9）日質疑，行政院長蘇貞昌上任之後，曾召開110次行政院院會，但台鐵安全的相關議題從未列入院會的報告事項或討論事項，顯示蘇貞昌漠視台鐵的行車安全，也根本沒將台鐵改革放在心上，導致台鐵意外再次發生，難道蘇貞昌不用請辭下台，以示負責嗎？

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國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新下午召開「揭露台鐵安全，行政院零討論，蘇貞昌不關心」記者會。

國民黨指出，根據統計，蘇貞昌2019年1月14日上任，截至2021年4月1日止，共召開110次行政院院會，蘇貞昌在院會提示中談及「台鐵」僅有3次。每週一次的行政院院會是決定國家重要施政的會議，其討論議案與決議更能凸顯當任政府重視的政策與議題，很顯然，確保台鐵行車安全與組織改革並非蘇貞昌任內重視的議案。

國民黨表示，4月2日台鐵太魯閣號發生撞車意外之後，4月8日的行政院院會，蘇貞昌才總算提及台鐵行車安全的問題，他說「現在政府第一急切要對於台鐵的安全，一定要做最嚴格的盤檢」、「經此變故，台鐵的改革更要加速」。雖然不能說為時已晚，但憾事一再發生之後，蘇內閣才願意往前動一點，國人寄望能有一條安全回家的路，恐怕是遙遙無期。

此外，蘇貞昌2019年1月14日上任時，普悠瑪號出軌事故才在兩個半月前發生，國民黨指出，當時社會仍在普悠瑪號出軌事故的檢討聲浪中，甚至蔡英文總統向普悠瑪翻覆事故罹難者捻香致意時許諾「希望給東部朋友一條更安全回家的路......會積極、快速的來做」，但剛上任的蘇內閣完全漠視台鐵後續行車安全的確保作為，對於蔡總統要求「積極、快速來做」的承諾更是視而不見，兩年多的任期中，行政院院會毫無討論，主事者的不重視，讓台鐵沉痾已久的問題一再拖延。

「工程可以外包、安全不能外包」，國民黨表示，意外的真相必須釐清，施工單位與監造單位疏失的責任必須追究，但行政部門不能將行車安全的責任全部推給外包公司。台鐵公司兩年多的時間內，發生兩起重大公安意外事件，顯然檢討、改進的措施沒有落實，對於鐵道的工程及行車安全漠不關心。如果蘇貞昌能夠如同2019年宜蘭南方澳斷橋事件後立即要求全面清查、檢測全國老舊及特殊橋樑的積極態度，也能明快處理2018年普悠瑪號事件的台鐵總體檢報告，很多的意外都可以避免發生。蘇貞昌應該立即請辭下台，展現負責任的態度。

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太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

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