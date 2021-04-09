NOWnews與輔大政大獨家合作 青年主播決選賽程出爐
記者朱啓瑜／台北報導
2021-04-09 16:59:51
想要進入瞬息萬變的媒體圈，在第一線衝鋒陷陣、傳達正確資訊？想要在播報台上發光發熱？《NOWnews今日新聞》將與「2021輔大暨政大聯合主播大賽」獨家合作，在下一世代中選拔出有潛力的主播生力軍。
為促進全台各地大專院校學生，對於新聞播報相關產業有更多的了解，輔大新聞傳播學系與政治大學傳播學會合辦「2021輔大暨政大聯合主播大賽」，網羅全台對新聞工作有熱情的同學，透過比賽互相切磋交流。
本屆最大亮點，就是獨家合作媒體單位《NOWnews今日新聞》，將提供特別獎項，讓參賽者們有機會真的能坐上主播台，共享NOWnews百萬流量平台，NOWnews希望能持續培養下一代傑出的新聞工作者，聽見年輕人的聲音，用多元化的形式傳達新聞資訊。
「2021輔大暨政大聯合主播大賽」決賽將於4月10日下午2點舉行，屆時《NOWnews今日新聞》臉書將全程直播賽況。
決賽時程：
14:00-14:20 開賽典禮
14:20-15:35 上半場賽程—單主播
15:35-16:00 中場休息
16:00-16:45 下半場賽程—雙主播
16:45-17:00 中場休息
17:00-17:25 評審講評
17:25-17:40 頒獎