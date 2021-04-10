來宜蘭冬山河拍美照！網美齊聚「彩色屋」打卡

三面環山、東臨太平洋的蘭陽平原，自古土壤肥沃、漁產豐沛，得天獨厚自然環境所孕育出的山海物產，豐美了宜蘭人的日常，這次讓我們來細細走訪宜蘭冬山鄉間，好好感受這大自然恩賜的美好喜悅。

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▲冬山鄉農會將冬山火車站前的閒置老穀倉，整修成全台首個以農業為主題的文創園區。(圖/Taipei Walker提供)

而農村DIY廚房「玩Bar」，則能親自動手做綠活健康料理，享受從產地玩到餐桌的樂趣。

未來還會推出結合食農教育的「學bar」與呈現冬山米食小吃的「吃bar」，遊客可完整領略冬山在地物產之美。

▲車站前廣場整修後，迎接著遊客的巨型咕咕鳥站長、人字型裝置藝術等，也是很受歡迎的拍照打卡點。(圖/Taipei Walker提供)

配合冬山鄉整合鐵道、河道與老街觀光的綠色轉運亮點計畫，在與冬山火車站前的在地居民討論過後，將民宅外觀漆成粉嫩可愛的色彩。

▲冬山河生態綠舟園區景觀豐富多元，可盡情徜徉在大草坪欣賞趣味裝置藝術。(圖/Taipei Walker提供)

▲近期很夯的神祕水道，猶如大自然鬼斧神工雕琢過的洞窟，反射水面的光影交織出不同的視覺效果。(圖/Taipei Walker提供)

白日天光自洞口撒下，仙氣十足，晚間打上燈光有如電影般的魔幻場景，美景令遊客趨之若鶩。