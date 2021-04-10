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來宜蘭冬山河拍美照！網美齊聚「彩色屋」打卡

The China Post/綜合報導

2021-04-10 23:40:00

▲遊客出火車站便能見到一整排七彩繽紛的彩虹屋，搭上藍天綠地時景致迷人。(圖/Taipei Walker提供)
▲遊客出火車站便能見到一整排七彩繽紛的彩虹屋，搭上藍天綠地時景致迷人。(圖/Taipei Walker提供)
根據The China Post報導，三面環山、東臨太平洋的蘭陽平原，自古土壤肥沃、漁產豐沛，得天獨厚自然環境所孕育出的山海物產，豐美了宜蘭人的日常，這次讓我們來細細走訪宜蘭冬山鄉間，好好感受這大自然恩賜的美好喜悅。 

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冬山良食農創園區

▲冬山鄉農會將冬山火車站前的閒置老穀倉，整修成全台首個以農業為主題的文創園區。(圖/Taipei
▲冬山鄉農會將冬山火車站前的閒置老穀倉，整修成全台首個以農業為主題的文創園區。(圖/Taipei Walker提供)
冬山鄉農會將冬山火車站前的閒置老穀倉，整修成全台首個以農業為主題的文創園區。 

首先開放的是展售各式在地友善小農伴手禮的「買bar」，當中設有精品茶吧「茶米布朗」，以手沖方式向旅人推廣冬山素馨紅茶的甘香滋味。 而農村DIY廚房「玩Bar」，則能親自動手做綠活健康料理，享受從產地玩到餐桌的樂趣。 

未來還會推出結合食農教育的「學bar」與呈現冬山米食小吃的「吃bar」，遊客可完整領略冬山在地物產之美。 ucts. 

地址：宜蘭縣冬山鄉南興村中正路39號 
電話 ：（03）958-2299
營業時間：08：00～17：00；六日 08：30～17：30
公休日：二 
費用：免費入園

冬山火車站彩色屋

▲車站前廣場整修後，迎接著遊客的巨型咕咕鳥站長、人字型裝置藝術等，也是很受歡迎的拍照打卡點。(圖/Taipei
▲車站前廣場整修後，迎接著遊客的巨型咕咕鳥站長、人字型裝置藝術等，也是很受歡迎的拍照打卡點。(圖/Taipei Walker提供)
配合冬山鄉整合鐵道、河道與老街觀光的綠色轉運亮點計畫，在與冬山火車站前的在地居民討論過後，將民宅外觀漆成粉嫩可愛的色彩。

遊客出火車站便能見到一整排七彩繽紛的彩虹屋，搭上藍天綠地時景致迷人，就像是「陸地版正濱漁港」，心情也隨之愉悅了起來。  

而車站前廣場整修後，迎接著遊客的巨型咕咕鳥站長、人字型裝置藝術等，也是很受歡迎的拍照打卡點。

 Instaworthy spots. 

地址：宜蘭縣冬山鄉中正路1號前（冬山火車站前）

冬山河生態綠舟

▲冬山河生態綠舟園區景觀豐富多元，可盡情徜徉在大草坪欣賞趣味裝置藝術。(圖/Taipei
▲冬山河生態綠舟園區景觀豐富多元，可盡情徜徉在大草坪欣賞趣味裝置藝術。(圖/Taipei Walker提供)
園區景觀豐富多元，可盡情徜徉在大草坪欣賞趣味裝置藝術，也能於希望之丘近距離捕捉火車疾駛而過的瞬間。  

爬上宛如精靈屋般的大樹公高塔，天氣好時可遠眺到龜山島；到怡然聚落裡，能感受到友善環境農法的精神。 而近期很夯的神祕水道，猶如大自然鬼斧神工雕琢過的洞窟，反射水面的光影交織出不同的視覺效果。

▲近期很夯的神祕水道，猶如大自然鬼斧神工雕琢過的洞窟，反射水面的光影交織出不同的視覺效果。(圖/Taipei
▲近期很夯的神祕水道，猶如大自然鬼斧神工雕琢過的洞窟，反射水面的光影交織出不同的視覺效果。(圖/Taipei Walker提供)
白日天光自洞口撒下，仙氣十足，晚間打上燈光有如電影般的魔幻場景，美景令遊客趨之若鶩。

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號
電話：（03）959-1314
營業時間：08：00～18：00；森之脈橋管制門前（大地遊戲區）08：00～22：00
費用：全票30元 

 

文章最早現於Taipei Walker

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