來宜蘭冬山河拍美照！網美齊聚「彩色屋」打卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
冬山鄉農會將冬山火車站前的閒置老穀倉，整修成全台首個以農業為主題的文創園區。
首先開放的是展售各式在地友善小農伴手禮的「買bar」，當中設有精品茶吧「茶米布朗」，以手沖方式向旅人推廣冬山素馨紅茶的甘香滋味。 而農村DIY廚房「玩Bar」，則能親自動手做綠活健康料理，享受從產地玩到餐桌的樂趣。
未來還會推出結合食農教育的「學bar」與呈現冬山米食小吃的「吃bar」，遊客可完整領略冬山在地物產之美。 ucts.
地址：宜蘭縣冬山鄉南興村中正路39號
電話 ：（03）958-2299
營業時間：08：00～17：00；六日 08：30～17：30
公休日：二
費用：免費入園
冬山火車站彩色屋
配合冬山鄉整合鐵道、河道與老街觀光的綠色轉運亮點計畫，在與冬山火車站前的在地居民討論過後，將民宅外觀漆成粉嫩可愛的色彩。
遊客出火車站便能見到一整排七彩繽紛的彩虹屋，搭上藍天綠地時景致迷人，就像是「陸地版正濱漁港」，心情也隨之愉悅了起來。
而車站前廣場整修後，迎接著遊客的巨型咕咕鳥站長、人字型裝置藝術等，也是很受歡迎的拍照打卡點。
Instaworthy spots.
地址：宜蘭縣冬山鄉中正路1號前（冬山火車站前）
冬山河生態綠舟
園區景觀豐富多元，可盡情徜徉在大草坪欣賞趣味裝置藝術，也能於希望之丘近距離捕捉火車疾駛而過的瞬間。
爬上宛如精靈屋般的大樹公高塔，天氣好時可遠眺到龜山島；到怡然聚落裡，能感受到友善環境農法的精神。 而近期很夯的神祕水道，猶如大自然鬼斧神工雕琢過的洞窟，反射水面的光影交織出不同的視覺效果。
白日天光自洞口撒下，仙氣十足，晚間打上燈光有如電影般的魔幻場景，美景令遊客趨之若鶩。
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號
電話：（03）959-1314
營業時間：08：00～18：00；森之脈橋管制門前（大地遊戲區）08：00～22：00
費用：全票30元
文章最早現於Taipei Walker
更多新聞請看The China Post