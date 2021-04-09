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外界籲台鐵改革走公司化　政院：重點在企業化與永續經營

記者胡宥心/台北報導

2021-04-09 19:36:35

羅秉成
▲行政院發言人羅秉成表示，台鐵改革重點在企業化跟永續經營，非公司化一語概括。（圖／行政院提供）
太魯閣號408車次意外，造成重大死傷，外界關注台鐵改革，台鐵公司化議題引發討論，行政院發言人羅秉成於今（9）日表示，行政院長蘇貞昌認為凡能建立長治久安的典章制度，再怎麼艱難也要面對挑戰，勇於興革。台鐵改革勢在必行，也早已啟動進行，雖然過去兩年多以來，已完成了許多與鐵路安全有關的具體項目，但改革的工程要加速、加大、加深，才能符合人民的期待。

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針對台鐵下一階段的改革進程，蘇貞昌昨（8）日於行政院會中表示，他會跟處理防治非洲豬瘟和疫情的決心一樣，緊盯著每一個環節，加速並落實改革的目標。

羅秉成表示，台鐵公司化議題，因涉及台鐵的組織轉型與體質改造等深層結構問題，本就納入臺鐵企業化的長期改革項目中，但因其影響深遠丶茲事體大，所以在策略上要先完善行車安全使民眾安心，調整組織功能以提升安全管理，再而改善財務使員工安定，解決財務虧損增進效能。

羅秉成說，最後再來討論台鐵的營運模式才有更多的選項空間，但要強調的是台鐵組織改造的重點在企業化及有效永續的經營，若僅以「公司化」一詞來簡易概括，易生走向民營化的誤解。

羅秉成說，台鐵因負擔台灣最大的運輸能量，而且配合政策服務偏鄉、人口稀少區域，有其歷史包袱與政策負擔，在決擇臺鐵的組織轉型的方向前，先要能提升其安全及效能，並兼顧台鐵員工權益和負擔公平性，研擬出最適的營運模式。

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