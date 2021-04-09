行政院無意提公投對案　民進黨團內部意見待整合

（中央社記者溫貴香、王揚宇台北9日電）828將舉行公投案投票，民進黨原定5日由府院黨高層開會討論是否提對案，但因台鐵太魯閣號事故取消，具提案權兩單位之一的行政院，今天表示沒有考慮，另立法院民進黨團內部意見待整合。





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今年公投日定於8月28日舉行，預計最多會有「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」4個公投案投票，民進黨若要提對案，依照公投法規定，採連署方式已經來不及，只能透過行政院或立法院提案。





行政院發言人羅秉成今天晚間受訪表示，到目前為止，行政院沒有考慮要提出公投對案，不過，未來政府將向民眾說明相關政策，以作為民眾對公投案判斷的依據。





民進黨是否提出公投對案，外界高度關注，民進黨立法院黨團成員對於提或不提對案各有擁護者；不願具名、支持提對案的民進黨立委表示，支持提對案，因為這樣目標清楚，也有利於政策辯護，但這最終由「大人（府、院、黨）」決定，目前應該還沒做出最後決定。





至於該由誰提對案，民進黨團成員分析，這是行政院的重大政策，應該由行政院提對案，否則立法院提案，不就打臉行政院；即使立法院最後真的提對案，誰可以代表立法院論述都會是問題，因為是立法院提的對案，不是單一政黨提的對案。





此外，倘若立法院通過公投對案，未來勢必得進行宣傳，試問，宣傳的資源從哪裡來，立法院哪裡來的錢，若行政部門幫立法院動員說明，反對黨一定會質疑行政院憑什麼幫立法院辯護。





至於立法院如果要提公投對案的最晚時程，一名民進黨團成員強調，目前還沒有決定要不要提對案，這是假設性問題，但如果真的要立法院提對案，考量一個月的朝野協商「冷凍期」、後續院會表決日期、公投案90 天公告期等因素，最晚得在4月13日排入程序委員會。

這名成員解釋，4月13日排入立法院程序委員會後，4月16日在立法院會處理，接著進入冷凍期，如果朝野黨團都沒共識，5月16日後才能在院會表決，因此表決時間點將落在5月21日或5月25日，才能趕得上5月28日前送出立法院公告3個月的時間。





如果是行政院提對案，一名民進黨團成員說，根據公投法規定，行政院向立法院提出公民投票的提案後，立法院應在15日內議決，行政院的時間較寬裕，如果要提的的話，5月初左右都還可以提。（編輯：林興盟）1100409



