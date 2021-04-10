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台鐵太魯閣號事故4官商列被告　花檢朝涉貪追查

中央社

2021-04-10 17:57:52

花蓮地檢署偵辦台鐵太魯閣號事故案，經漏夜偵訊，新增台鐵工務段及監造設計廠商聯合大地人員等4名被告。聯合大地李姓監造主任新台幣50萬元交保，10日上午由家屬帶回。中央社記者張祈攝　110年4月10日
▲花蓮地檢署偵辦台鐵太魯閣號事故案，經漏夜偵訊，新增台鐵工務段及監造設計廠商聯合大地人員等4名被告。聯合大地李姓監造主任新台幣50萬元交保，10日上午由家屬帶回。中央社記者張祈攝　110年4月10日
（中央社記者張祈花蓮縣10日電）台鐵太魯閣號案，檢調再增台鐵、監造廠商聯合大地4名被告。外界關心是否涉及官商勾結，花檢主任檢察官周芳怡說，已掌握相關事證，因涉及罪名很多，仍待釐清再做法律評價。

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花蓮地檢署主任檢察官周芳怡今天接受媒體聯訪指出，經指揮廉政署調閱相關資料，搜索7處、複訊6人，清晨釐清並掌握相關事證，認為4名台鐵及監造廠商涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌，分別諭知新台幣15萬至50萬元不等金額交保。

媒體詢問「是否朝官商勾結、貪瀆方向偵辦」，周芳怡指出，已掌握相關事證，因可能涉及的罪名很多，不同罪名間會有互相競合、法條適用的問題，仍待釐清後，再做相關法律評價，只能說目前比較明確的罪嫌是涉犯過失致死、偽造文書等罪嫌。

新增4名被告涉案事由都是「過失致死」，分別是監造商聯合大地李姓監造主任以新台幣50萬元交保、張姓安全衛生管理人員30萬元交保；台鐵花蓮工務段潘姓主辦工程司30萬元交保、熊姓施工主任15萬元交保。

李、張兩人上午11時由家屬繳齊交保金後離開地檢署。面對媒體提問，李一路低頭不語，張直說「辛苦了，謝謝大家關心」。

台鐵太魯閣號事故現場上方進行的「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡防護設施工程」，由李義祥等人集資使用具甲級執照「東新營造」借牌取得標案，聯合大地工程顧問公司負責委託設計、監造技術。

太魯閣號事故案，連同新增台鐵、聯合大地廠商4人，加上涉及過失致死罪的李義祥、越南籍移工「阿好」；涉違政府採購法部分，具保被告東新營造負責人黃平和、黃文利父子，以及朝昇土木包工業負責人林長清與專任工程人員逢聖土木的楊金郎，被告人數達10人。（編輯：孫承武）1100410

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