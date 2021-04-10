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保釣50年！馬英九批蔡政府對日本卑躬屈膝、毫無主權意識

記者余祥／台北報導

2021-04-10 12:36:02｜2021-04-10 12:36:38

前總統馬英九
▲前總統馬英九出席「保釣運動五十周年紀念研討會」。（圖／記者余祥攝,2021.04.10）
前總統馬英九今（10）日出席「保釣運動五十周年紀念研討會」，馬英九說，2016年蔡政府上任後，對日本卑躬屈膝，態度軟弱，政府不但無法成為保釣的助力，甚至弱化保釣意識。日本新版小學教科書把我國釣魚台列嶼和韓國獨島列為日本固有領土後，中國大陸及南韓強烈反彈，但蔡政府卻靜默不語；蔡政府所修的課綱，有些國中教科書只輕描淡寫說「台灣與中國、日本對釣魚台主權問題爭議不斷」，好似事不關己，毫無主權意識。

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馬英九說，回顧50年來的保釣歷程，美日私相授受釣魚台管轄權，掀起了70年代的保釣運動，喚醒了當代海內外中華學子「先天下之憂而憂」的家國情懐與民族認同，以及海兩岸人民共同捍衞釣魚台領土主權的意識，並促使國際社會正視釣魚台主權爭議。「日本青年社」在釣魚台重建燈塔的舉動，再次引發90年代的保釣運動，進一步集結四海華人之力，尤其台灣與香港保釣人士在1996年成功搶登釣魚台，揮舞兩岸國旗，為釣運史留下經典畫面。

馬英九說，2008年他擔任總統後，先後爆發日本保安廳艦艇衝撞我國海釣船的「聯合號事件」、日本政府收購釣魚台的「國有化事件」，使得保釣風雲再起，當時他嚴正表明保衛釣魚台主權與漁民權益，「一寸都不能讓」。2012年9月25日，蘇澳區漁會近300位漁民搭乘58艘漁船，在政府支持、海巡護衛下到釣魚台海域進行「爭生存、護漁權」活動，是釣運史上最光輝的一頁，這項愛國行動更成為政府與日本談判漁權，簽訂《台日漁業協議》的莫大助力，進而立下「主權不讓步，漁權大進步」的里程碑。

馬英九批，2016年蔡政府上任後，對日本卑躬屈膝，態度軟弱，政府不但無法成為保釣的助力，甚至弱化保釣意識。看到去年日本新版小學教科書把我國釣魚台列嶼和韓國獨島列為日本固有領土後，中國大陸及南韓強烈反彈，但蔡政府卻靜默不語；而蔡政府所修的課綱，對於釣魚台問題輕輕帶過，不提我方對釣魚台列嶼的主權主張及論據，既沒有說明為什麼釣魚台屬中華民國所有，也未批判日本侵犯我國領土主權的行徑；有些國中教科書只輕描淡寫地說「台灣與中國、日本對釣魚台主權問題爭議不斷」，好似事不關己，毫無主權意識。

馬英九表示，在此情況之下，民間的力量就益顯重要。釣魚台教育協會擬定「保釣50周年行動計畫」，除了召開今天的研討會外，下半年還要發起「討海護漁保釣大遊行」，並搭配製作紀實短片、少年繪本、民俗小戲，以及出版專書、巡迴研習等，建立釣魚台的鄉土意識，讓釣魚台通識教育向下扎根，以建立全民積極捍衛釣魚台的共識。

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