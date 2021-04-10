AZ疫苗自費施打目標1萬劑 陳時中：對象、費用下周公布
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-10 14:39:50
中央流行疫情指揮中心日前公告，將自4月12日起擴大施打對象範圍至中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者，指揮官陳時中今（10）日表示，有關AZ疫苗自費施打的相關細節，將會在下周公布施打對象、費用以及施打地點，預計會以1萬劑為目標。
指揮中心日前指出AZ疫苗最快會在4月底開放有出國需求者自費進行接種，衛福部長陳時中在今天出席活動接受媒體訪問時表示，開放AZ疫苗施打有一定的條件，不過由於許多民眾有出國經商、留學等需求，這部分相關的規則細節還需要開會研議，開放施打的對象、費用以及施打地點最快會在下星期就對外宣布。
陳時中說，目前規劃在醫院的疫苗施打點開放自費施打，首先會以1萬劑為目標，後續會再隨著施打狀況進行挑整，也會跟醫院了解來訂定參考價格，應該是會收許相關行政費用。
至於有關擴大接種，下周開放中央及地方政府施打部分，有許多縣市首長都表態願意帶頭施打提升施打率，對此陳時中稱這是好現象，同時也再度呼籲盡快施打，將有助於防疫。
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