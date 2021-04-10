「先是人，才是交通部長」！全國駕駛員工會聲援林佳龍

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聲明中指出，0402太魯閣台鐵事故之發生，任誰都不樂意見，然不幸事件已發生，首要之事應為協助、陪伴罹難者家屬、受傷者走這一程傷痛路程。全國駕駛員職業總工會表示，林佳龍是一位真正關心職業汽車駕駛員的人，過去他走出仁愛路大樓，瞭解問題、確實解決問題。
工會也特別提起，交通部將 Uber 叫車納入法規管理，將 Uber 轉型為多元計程車，如此管理可擴大計程車服務旅客的多元性及使搭乘多元計程車 (Uber) 的旅客得到安全保障，是「林佳龍部長才能解決Uber這個世界性的問題」。
聲明也點出，計程車、大客運駕駛員與乘客共同處於一個密閉空間，在武漢疫情發生之始，疫情物資（口罩、酒精等）取得困難，林佳龍為乘客及駕駛員雙方之安全，竭盡心力協助職業駕駛員取得疫情物資，「因此武漢疫情自109年初至今，職業駕駛員未有因載運旅客而有染疫之事發生」。
而疫情間為防疫情擴散，規定入境回國的國人與旅客，從機場到檢疫場所這段路程，不得乘坐大眾運輸交通工具，也是林佳龍責令成立防疫計程車車隊，載送入境回國的國人與旅客安全到目的地；還補貼職業駕駛人數位轉型訓練，加強職業駕駛人為多元能力，以增加職業司機的競爭力；觀光運輸產業遭疫情嚴重影響，致使職業駕駛人收入幾近零，林佳龍也責令補貼職業駕駛人生活津貼，暫緩紓解經濟問題，如久旱臨甘霖。
最後工會強調，職業汽車駕駛人與台鐵同屬運輸產業︰「服務民眾為本質，安全運送為使命」。在使命與服務本質驅動下，我們難過0402太魯閣事件的發生，但事件已發生，如何處理與善後更重要，「我先是一個人，才是一個交通部長」是善後最基本的態度吧，清楚表態支持林佳龍。
新聞來源為Newtalk 新頭殼