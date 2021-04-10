中職／德保拉完投9局！兄弟對戰5連勝 斷泰迪不敗紀錄
記者鍾東穎/台北報導
2021-04-10 20:02:23
中信兄弟今(10)日繼續在洲際主場迎戰統一獅，靠著洋投德保拉9局好投，只被敲出2支安打，送出9次三振，終場兄弟以3:1收下2連勝，也是對戰5連勝。統一獅洋投泰迪中斷來台不敗紀錄，同時錯失挑戰最長連勝紀錄。
德保拉去年囊括投手「三冠王」又奪下年度MVP大獎，今年開季依舊威猛，前4場都收下勝投，僅首戰投4局下場，無關勝負。
今天前6局，德保拉都沒被敲安打，只因失誤讓首名打者上壘，之後讓統一17上17下，7局上，被陳傑憲敲出落點巧妙的安打上壘，錯失無安打紀錄，不過9局完投也讓他獲選單場MVP。
兄弟隊友在，6、7局攻下3分讓德寶拉登上勝投寶座，6局下許基宏、張志豪先打回兩隊第1分，接著7局下，周思齊靠積極跑壘跑回第2分，統一再次發生失誤，兄弟將領先跨大到3:1。
泰迪是去年統一獅奪冠功臣之一，去年來台至今12場比賽沒輸過，今天賽前收下8連勝，追平味全龍陽介仁，在1991年的最長初登板跨季連勝紀錄。
可惜今天主投6.2局，失3分雖不算多，但統一打遭壓制熄火，最終泰迪未能逃過敗戰投手資格，也無緣挑戰2012年鎌田祐哉初登板起最長11連勝的紀錄。