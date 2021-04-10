國際廢紙價揚加上中國供需缺口　紙箱漲勢不可擋

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觀察台灣工業用紙市場，廠商指出，去年台灣紙與紙板（包括工業用紙、文化用紙及家庭用紙等）消費量達437萬公噸，較前年成長1.86%；工紙消費量約210萬公噸，年成長5.05%，台灣紙箱消費量22.9億平方公尺，年成長9.6%。
本土投顧法人表示，紙箱主要原材料來自工紙，而工紙原料來自廢紙，觀察國際廢紙價格，今年起中國全面禁止進口國際廢紙，但由於COVID-19疫情影響，歐美各國廢紙回收難度提高，加上國際海運貨運缺櫃，使得廢紙原料取得不易、成本上揚。
國際廢紙價格居高不下，今年2月起漲，美國廢紙相較去年同期，從每噸不到100美元，4月初漲至約260美元，日本和歐洲廢紙漲幅也倍增。
法人指出，由於台灣疫情控制得宜，儘管台商回流推升工業用紙需求，台灣廢紙價格仍相對持穩；但是中國禁廢令讓境內廢紙原料短缺，工紙廠商成本上揚，大廠逐步調漲報價，中國主要造紙企業也提前取消優惠開始漲價。
工紙報價上揚，加上國際運費飆漲，已有台廠調漲工紙與紙箱報價，漲幅約10%；此外，部分中國廠商因缺少廢紙作原料而停機，工紙和紙箱漲勢一觸即發。
廠商統計，2019年中國箱紙板與瓦楞原紙消費量達4777萬公噸，年成長4.8%，中國人口城鎮化帶動龐大消費需求，加上物流業務量快速成長，中國對工紙和紙箱的需求缺口持續擴大，今年上半年報價漲勢無法避免。（編輯：林興盟）1100410