慢飛天使不孤單 國際愛心社團將募款更換輔具
記者張振興/台南報導
2021-04-10 22:14:36
國立台南特殊教育學校共有幼兒、國小、國中及高職四部門，是目前台南地區針對慢飛天使開設基礎教育的學校。教育理念為個別化教學培養學生健全人格，透過統合性及適性教育培養學生參與日常及社會生活，運用學校與社會資源培養學生工作能力，未來能夠順利由學校銜接至職場。國立台南特殊教育學校校長林維靖表示，近年來報到的學生遽增，去年就有12位新生報到，大部分新生都需透過輔助器材來協助，但因輔助器具已使用多年，損壞情況嚴重，而中央的補助款無法徹底改善，只能靠著維修且拼湊讓器具得以堪用，因此感到非常困擾。
台南安平國際同濟會日前由會長蔡東霖帶領會職幹部及會兄、姊們捐款贊助學校烤肉活動，也與學生同樂，希望學生能在課餘時間也能多體驗社交活動。蔡東霖表示，他看見學校輔助器具不敷使用且嚴重不足，令他覺得心有不忍，於是向校長表達將盡力籌款增添器具的意願，期望能集結眾人力量來協助該校的慢飛天使們。他將號召其他分會一起響應募款活動，眾志成城，相信集結眾人之力，一定很快能達成目標。校長林維靖說，此次感謝安平國際同濟會慷慨解囊，使活動能順利圓滿，未來更期望同濟會能給予協助，幫助學校的慢飛天使們。
國際同濟會為全球性的志工社團，目前已有90多個國家相繼成立同濟會，以「關懷兒童無遠弗屆 Serving the Children of the World」宗旨服務社會。