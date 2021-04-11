菲立普親王葬禮17日舉行　哈利王子將返國奔喪

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屆時將會這位愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）舉行皇家禮葬（ceremonial royal funeral），而非國葬，全部在溫莎城堡（Windsor Castle）內舉行，且僅限30位哀悼者參加。
葬禮預定17日當地時間下午3時（格林威治標準時間14時）在溫莎城堡內聖喬治禮拜堂（St George'sChapel）舉行，儀式舉行前先舉國默哀一分鐘。葬禮結束後，菲立普親王將長眠於聖喬治禮拜堂地下皇家墓室。
葬禮過程將會實況轉播，菲立普親王辭世後，英國舉國哀悼8天，至4月17日結束，英國王室則會服喪兩週。
旅居美國的哈利王子（Prince Harry）打算返國奔喪，但他的懷孕妻子梅根（Meghan）將會遵從醫囑不與哈利同行。
白金漢宮發言人表示：「薩塞克斯公爵（Duke ofSussex）打算出席葬禮，薩塞克斯公爵夫人（Duchessof Sussex）將會遵從避免旅行的醫囑。」
哈利夫婦去年決定卸下第一線王室成員職務，但保有薩塞克斯公爵和公爵夫人頭銜，現居美國洛杉磯。
出席葬禮的哀悼者上限為30人，全都必須戴口罩並遵守社交距離規範。（譯者：劉學源）1100411