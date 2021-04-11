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青年盃滑冰錦標賽　一姊丁子涵新曲目封后、李宇翔稱霸

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-11 12:14:32｜2021-04-11 12:14:37

▲李宇翔。（圖／官方提供）
▲110年台北市青年盃滑冰錦標賽10日在台北小巨蛋冰上樂園盛大登場，國內青年男子組的翹楚李宇翔此役也在精英男子青年組短曲首先亮相，以66.80的高分，連兩年稱霸，技驚全場。。（圖／官方提供）
110年台北市青年盃滑冰錦標賽10日在台北小巨蛋冰上樂園盛大登場，吸引國內破百名菁英選手參賽，同時還有逾1500觀眾進場應援，熱鬧非凡，選手也將本次青年盃視為下周國手選拔的重要試煉場；國內青年男子組的翹楚李宇翔此役也在精英男子青年組短曲首先亮相，以66.80的高分，連兩年稱霸，技驚全場。

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台灣「滑冰一姐」丁子涵今也在菁英女子成年組短曲中亮相，且一鳴驚人，並利用本屆青年盃提前預演九月德國冬季奧運資格賽的新曲目，成為最大亮點，最後也順利封后。

▲台灣「滑冰一姐」丁子涵今在青年盃滑冰錦標賽菁英女子成年組短曲中亮相，一登場就一鳴驚人，表現優異。（圖／官方提供）
▲台灣「滑冰一姐」丁子涵今在青年盃滑冰錦標賽菁英女子成年組短曲中亮相，一登場就一鳴驚人，表現優異。（圖／官方提供）
 

▲台灣「滑冰一姐」丁子涵。（圖／官方提供）
▲台灣「滑冰一姐」丁子涵。（圖／官方提供）
▲台灣「滑冰一姐」丁子涵。（圖／官方提供）
▲台灣「滑冰一姐」丁子涵。（圖／官方提供）
李宇翔與丁子涵皆是國內備受期待的未來之星，甚至有機會代表台灣首次站上冬季奧運舞台。

談到近況，李宇翔表示，距離上次公開比賽已經是去年11月的事了，這次青年盃對於要重新找回比賽張力的自己相當有幫助。

李宇翔今在他與教練施文倡都認為表現沒有非常到位，甚至有點糟糕，李宇翔表示，上次比賽已經是去年11月的事了，畢竟很久沒比賽了今天上場時有點緊張，很多動作及肢體都沒到位，後半段甚至體力不支，只給自己打了50分的不及格成績。

▲李宇翔。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
▲李宇翔。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
 

施文倡教練直言，他後半段表現很糟糕，體力分配沒做好，在場上的節奏完全不對，可能跟太久沒比賽有關係，這點需要再多加強；未來目標放在明年的世界青年花式滑冰錦標賽，除了體力的課題外，也會針對滑行基本工做加強，至於他擅長的跳躍動作則持續往三周半目標邁進。

施文倡教練認為：「目前他五個三周動作都能精準完成，但要在國際賽場上有一席之地，勢必要有三周半的水平，而且他現在正處於青春期，身心靈都在成長，我也會密切觀察他的身體狀況，做最適合的安排」。

近兩年受到新冠肺炎疫情影響，滑冰國際賽幾乎停擺，讓國內教練相當擔憂，尤其是要爭取國際賽積分的選手。李宇翔認為，少了大賽經驗，對於臨場反應影響很大，另外，還要面對心理調適等問題。

除此之外，過往李宇翔也都會前往美國、日本接受冬奧教練佐藤有香及佐藤信夫的指導，這兩年則完全停擺狀況下，進步幅度就相對緩慢，雖然首日短曲表現不佳，仍會做好調整備戰明天的長曲，未來則是好好備戰明年界青年花式滑冰錦標賽。

▲李宇翔。（圖／官方提供）
▲李宇翔。（圖／官方提供）
▲李宇翔。（圖／官方提供）
▲李宇翔。（圖／官方提供）
 

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