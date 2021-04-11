青年盃滑冰錦標賽　一姊丁子涵新曲目封后、李宇翔稱霸

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李宇翔與丁子涵皆是國內備受期待的未來之星，甚至有機會代表台灣首次站上冬季奧運舞台。
談到近況，李宇翔表示，距離上次公開比賽已經是去年11月的事了，這次青年盃對於要重新找回比賽張力的自己相當有幫助。
李宇翔今在他與教練施文倡都認為表現沒有非常到位，甚至有點糟糕，李宇翔表示，上次比賽已經是去年11月的事了，畢竟很久沒比賽了今天上場時有點緊張，很多動作及肢體都沒到位，後半段甚至體力不支，只給自己打了50分的不及格成績。
施文倡教練直言，他後半段表現很糟糕，體力分配沒做好，在場上的節奏完全不對，可能跟太久沒比賽有關係，這點需要再多加強；未來目標放在明年的世界青年花式滑冰錦標賽，除了體力的課題外，也會針對滑行基本工做加強，至於他擅長的跳躍動作則持續往三周半目標邁進。
施文倡教練認為：「目前他五個三周動作都能精準完成，但要在國際賽場上有一席之地，勢必要有三周半的水平，而且他現在正處於青春期，身心靈都在成長，我也會密切觀察他的身體狀況，做最適合的安排」。
近兩年受到新冠肺炎疫情影響，滑冰國際賽幾乎停擺，讓國內教練相當擔憂，尤其是要爭取國際賽積分的選手。李宇翔認為，少了大賽經驗，對於臨場反應影響很大，另外，還要面對心理調適等問題。
除此之外，過往李宇翔也都會前往美國、日本接受冬奧教練佐藤有香及佐藤信夫的指導，這兩年則完全停擺狀況下，進步幅度就相對緩慢，雖然首日短曲表現不佳，仍會做好調整備戰明天的長曲，未來則是好好備戰明年界青年花式滑冰錦標賽。