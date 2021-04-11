NBA／單場30籃板！拓荒者坎特刷爆多項紀錄 比肩魔獸
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-11 13:59:40｜2021-04-11 14:00:10
波特蘭拓荒者今(11)日輕鬆以118:103擊敗重建中的底特律活塞，今天先發上陣的土耳其中鋒Enes Kanter(坎特)全場砍下24分、30籃板的誇張數據，也寫下了拓荒者隊史和聯盟的多項紀錄。
拓荒者陣中雖然不乏中鋒，但這一季目前包括Zach Collins和Jusuf Nurkic都因傷高掛免戰牌，此役球隊讓平時多是替補登場的Kanter以先發身份出賽，而他也沒辜負球隊期望，上場37分鐘繳出「20+30」的表現。
Kanter今天抓下30個籃板，不但打破了拓荒者隊史單場籃板球紀錄，同時他也成為2018年以來首位能夠單場拿到30個籃板以上數據的球員。
此外，Kanter還是2000年以來，第4位能夠單場抓下30+籃板的球員。其餘3人分別是「魔獸」Dwight Howard(2018年)、Andrew Bynum(2012年)、「愛神」Kevin Love(2010年)。
拓荒者「雙槍」本場比賽正常發揮，輕鬆寫意的合砍50分，Damian Lillard得到27分、10助攻，而CJ McCollum則是斬獲26分、4籃板、3助攻，球隊有5人得分上雙。