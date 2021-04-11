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光達系統監測混合層　亞洲指標站在台灣

中央社

2021-04-11 15:11:04

中央大學光達站
▲環保署運用光達系統監測混合層，圖為位於中央大學的光達站。（圖／翻攝自環保署官網）
（中央社記者張雄風台北11日電）為掌握混合層高度對空污的影響，環保署運用光達系統進行監測，其中在中央大學的光達站更於2020年被評為「亞洲指標站」，可協助亞洲其他國家調校，成為另類「環保外交」。

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今年2月初空氣品質不良，中央氣象局長鄭明典也特地於環保署空氣品質及聯合應變作為記者會中出席，說明由於混合層高度不足，沒辦法垂直擴散，空氣品質就受到影響。

行政院環境保護署表示，台灣在觀測混合層高度，已運用「微脈衝雷射雷達」（簡稱光達系統），由地面仿效雷達將電磁波以定向定點發射至大氣中，藉由接收回波訊號，計算出大氣中物體位置、高度及光學特徵，高度最高可達25至30公里。

光達系統全球共26座，台灣目前布設4座，分別位於桃園中央大學、台中西屯、高雄左營及雲林斗六。而中央大學站經全球光達觀測網（Micro-Pulse LidarNetwork，簡稱MPLNET）在2020年評為「亞洲指標站」。

中央大學大氣科學系副教授王聖翔表示，由於光達含有NASA技術，且廣泛為NASA所採用，「甚至可用於武器定位」，中國、香港等地並無相關技術設置；成為「亞洲指標站」的意義在於，若亞洲其他國家光達需要校準、測試，都必須到中央大學。

王聖翔表示，由於中央大學光達系統在恆溫、防潮的空間中，鏡片清潔頻率更高出美國許多，甚至還有鏡片防起霧的設計，美國的光達單位來台也驚呼「甚至比美國設置環境標準還嚴格」。

王聖翔告訴中央社記者，由於台灣是全球光達觀測網的一員，過去曾在國外火山爆發時，台灣也同步監測火山灰在大氣中流動及影響的區域、範圍；平時則能判別約4至6種空氣中的微粒或沙塵。

環保署補充，由於台灣光達系統為亞洲指標站，因此也會與亞洲其他國家、或是歐美進行國際交流，成為另類的「環保外交」。

環保署說明，當前微脈衝雷射雷達已被廣泛應用於各類環境監測領域，其中包括氣膠、雲、臭氧及微量氣體等垂直監測與研究；同時也可了解高層大氣如平流層臭氧與平流層冰晶雲。（編輯：張雅淨）1100411

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