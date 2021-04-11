光達系統監測混合層　亞洲指標站在台灣

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行政院環境保護署表示，台灣在觀測混合層高度，已運用「微脈衝雷射雷達」（簡稱光達系統），由地面仿效雷達將電磁波以定向定點發射至大氣中，藉由接收回波訊號，計算出大氣中物體位置、高度及光學特徵，高度最高可達25至30公里。
光達系統全球共26座，台灣目前布設4座，分別位於桃園中央大學、台中西屯、高雄左營及雲林斗六。而中央大學站經全球光達觀測網（Micro-Pulse LidarNetwork，簡稱MPLNET）在2020年評為「亞洲指標站」。
中央大學大氣科學系副教授王聖翔表示，由於光達含有NASA技術，且廣泛為NASA所採用，「甚至可用於武器定位」，中國、香港等地並無相關技術設置；成為「亞洲指標站」的意義在於，若亞洲其他國家光達需要校準、測試，都必須到中央大學。
王聖翔表示，由於中央大學光達系統在恆溫、防潮的空間中，鏡片清潔頻率更高出美國許多，甚至還有鏡片防起霧的設計，美國的光達單位來台也驚呼「甚至比美國設置環境標準還嚴格」。
王聖翔告訴中央社記者，由於台灣是全球光達觀測網的一員，過去曾在國外火山爆發時，台灣也同步監測火山灰在大氣中流動及影響的區域、範圍；平時則能判別約4至6種空氣中的微粒或沙塵。
環保署補充，由於台灣光達系統為亞洲指標站，因此也會與亞洲其他國家、或是歐美進行國際交流，成為另類的「環保外交」。
環保署說明，當前微脈衝雷射雷達已被廣泛應用於各類環境監測領域，其中包括氣膠、雲、臭氧及微量氣體等垂直監測與研究；同時也可了解高層大氣如平流層臭氧與平流層冰晶雲。（編輯：張雅淨）1100411