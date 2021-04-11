NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

月薪90K嫌不夠花！眾狂酸「請檢討自己」　真相惹哭千人

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 17:02:52｜2021-04-11 17:04:42

新台幣兌美元。（圖／NOWnews資料照）
▲有名網友貼出自己月賺9萬多的薪資條，卻感嘆「不夠用！」而引來眾人狂酸。但真相曝光後，就有超過千人紛紛淚喊「辛苦了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照）
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有一名網友指出，自己一個月拿了超過9萬的薪水，卻仍然無奈直喊「不夠用！」許多人一看便紛紛狂酸「該檢討的是自己」。不過，等到真相曝光後，計引來超過千人淚喊「辛苦了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示「怎麼辦....還是快不夠用，不夠努力啊...」，隨後他便貼出一張薪資單，只見上頭可看出他3月的薪資總計有9萬1615元，扣除向公司借支的1萬元，仍能領到8萬1615元。擁有如此高薪的收入，他仍在內文無奈直喊「有沒有人跟我一樣，賺得都不夠用，希望我不孤單」。

▲原PO貼出薪資條，感嘆薪水不夠用。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲原PO貼出薪資條，感嘆薪水不夠用。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
貼文一曝光後，至今已有超過4千多人按讚，然而有不少網友紛紛留言狂酸「幹嘛炫耀.....無言..」、「我真的沒有酸的意思，我只是覺得這樣還不夠用，我不曉得要多少才夠用？？？」、「領8萬還嫌....那領3萬的要怎麼生活」、「賺再多錢，不會理財還持續負債，該檢討的是自己」、「有沒有想過這薪水你卻不夠用，會不會是個人的問題呢」。

不過，就有內行人眼抓發現薪資單上的「方數金額」，指出原PO應是開混凝土預拌車的司機，平常工作十分辛苦且勞累，雖然擁有高收入但同樣存在著高風險，「高風險高收入....加油」、「辛苦了，同是運輸我也是日夜運轉，雖然小弟也沒賺那麼多不過不羨慕，因為都是用肝換來的，祝樓主行車平安」、「只看數字、沒有細細了解，怎麼知道人家不辛苦」。

最後原PO也解釋，自己已經結婚，目前最大支出來自於家中2大2小的生活花費，為了扛起家庭，他仍選擇繼續努力工作、跑車，「因為現在還大月，你不跑的話，等雨季小月到來，你就知道苦了。」另外薪資條借支的部分，他也透露「每個月公司會25號自動給司機借支1萬元，就怕司機臨時要用。」（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
91.98%8.02%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
30%70%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀