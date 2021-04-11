月薪90K嫌不夠花！眾狂酸「請檢討自己」 真相惹哭千人
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 17:02:52｜2021-04-11 17:04:42
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有一名網友指出，自己一個月拿了超過9萬的薪水，卻仍然無奈直喊「不夠用！」許多人一看便紛紛狂酸「該檢討的是自己」。不過，等到真相曝光後，計引來超過千人淚喊「辛苦了！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示「怎麼辦....還是快不夠用，不夠努力啊...」，隨後他便貼出一張薪資單，只見上頭可看出他3月的薪資總計有9萬1615元，扣除向公司借支的1萬元，仍能領到8萬1615元。擁有如此高薪的收入，他仍在內文無奈直喊「有沒有人跟我一樣，賺得都不夠用，希望我不孤單」。
貼文一曝光後，至今已有超過4千多人按讚，然而有不少網友紛紛留言狂酸「幹嘛炫耀.....無言..」、「我真的沒有酸的意思，我只是覺得這樣還不夠用，我不曉得要多少才夠用？？？」、「領8萬還嫌....那領3萬的要怎麼生活」、「賺再多錢，不會理財還持續負債，該檢討的是自己」、「有沒有想過這薪水你卻不夠用，會不會是個人的問題呢」。
不過，就有內行人眼抓發現薪資單上的「方數金額」，指出原PO應是開混凝土預拌車的司機，平常工作十分辛苦且勞累，雖然擁有高收入但同樣存在著高風險，「高風險高收入....加油」、「辛苦了，同是運輸我也是日夜運轉，雖然小弟也沒賺那麼多不過不羨慕，因為都是用肝換來的，祝樓主行車平安」、「只看數字、沒有細細了解，怎麼知道人家不辛苦」。
最後原PO也解釋，自己已經結婚，目前最大支出來自於家中2大2小的生活花費，為了扛起家庭，他仍選擇繼續努力工作、跑車，「因為現在還大月，你不跑的話，等雨季小月到來，你就知道苦了。」另外薪資條借支的部分，他也透露「每個月公司會25號自動給司機借支1萬元，就怕司機臨時要用。」（編輯：陳雅雲）