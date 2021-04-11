有錢人小孩現在流行學「寫程式」？內行揭關鍵：從小培養
編輯中心/綜合報導
2021-04-11 20:28:25
許多家長抱持著「不要輸在起跑線上」的想法，讓孩子從小就多元學習，無論是第二語言或是其他才藝，都是望子成龍的期盼。而就有網友表示，觀察到現在的有錢人好像都流行讓小孩早早學寫程式，好奇詢問大家「為什麼啊？」引發討論。
有位網友在PTT發文，透露自己在網路上經常看到在徵「程式家教」，而且都是從國中小就開始學習，小一點大多是玩Scratch居多，大一點的就會學C、C++、Python了。原PO指出，不少在學程式的都是有名的私校學生，「感覺都是那種高中畢業送出國的有錢家庭」。不禁好奇詢問大家，現在「為什麼會流行早早學程式啊？」
問題一出掀起熱議，許多網友紛紛留言回覆說，「從小培養邏輯觀」、「程式好入門又不用準備特殊工具，學好電子學人人可學。小學生很多學scratch」、「從小學，就像學英文一樣」、「其實寫程式的過程和寫數學非常類似，都是一套邏輯應用工具，可以很好的訓練邏輯，學了真的沒壞處」、「現在程式必學吧」、「教好幾個有錢人小孩的家教老師路過，很多人學程式家長都要求讓小孩知道程式在幹嘛就好，通常家長什麼也都不懂，只是覺得是趨勢」、「學習邏輯思維啊，就像學音樂不見得要走音樂，就培養素養」。
不過也有網友認為，「我才不信有錢人的小孩流行學程式，有錢人只要知道投資理財、享受生活」、「有錢人小孩去學英美文學哲學甚至馬術了」。
其實在108課綱中就有新增「科技領域課程」，當時教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣便指出，強調的還是「運算思維」的能力，用類似程式設計的角度來思考問題、拆解問題並找到答案，簡言之就是訓練邏輯思考的能力，不見得每個孩子都要學會寫程式，但學會「運算思維」反而是更重要的。（編輯：倪浩軒）