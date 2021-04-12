憂中對台侵略加劇！美國務卿：改變現狀將犯「嚴重錯誤」
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-12 06:30:50
美中關係持續緊張，北京在南海、台海等軍事敏感地區的動作也越發頻繁，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)11日接受外媒專訪時表示，對中國對台灣的侵略行動感到擔憂，警告不應試圖以武力改變區域現狀，否則將是犯下嚴重錯誤，並承諾會確保台灣具備足夠的自我防衞能力。
綜合外媒報導，過去幾個月共機頻繁入侵台灣空域，中國航母遼寧號則在台海附近軍事演訓，美國白宮發言人莎琪9日曾在記者會上表示，美國密切關注北京相關軍事行動，認為這可能會破壞區域穩定。而布林肯11日接受美國媒體《NBC》的節目《面對媒體》(Meet the Press)專訪時，則提到：「我們看到及真正憂慮的是，北京對台灣越來越採取侵略性的行動，加劇台灣海峽緊張局勢。」
布林肯也重申，美國會堅守《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)，確保台灣有自我防衛能力，並維持西太平洋的和平及穩定：「我能說的就是，任何人試圖以武力改變現有狀況，都是嚴重錯誤」。不過被問到美方是否會在北京侵台時，以軍事回應相助時，布林肯則以假設性問題為由拒絕回應。
除了台海局勢，布林肯也在專訪中批評北京，處理新冠疫情的方式不夠公開透明，才會導致疫情失控、禍延全球；此外，這次的疫情也凸顯了採取全球性措施的必要性，須建立一個更強大的全球衛生安全體系，以防止未來可能再出現的流行病。