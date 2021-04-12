NBA／Jokic不滿判決鬧脾氣 金塊主帥賽後點名批評
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-12 08:58:15
丹佛金塊在今(12)日對陣波士頓塞爾提克的比賽以87:105慘敗，賽後球隊主帥Michael Malone點名批評了自家明星中鋒Nikola Jokic，直指後者被判決影響了拚戰意志，職業球員無論如何不該如此。
金塊在主控Jamal Murray此役並未出賽，球隊在手感不佳的情況下，於下半場被塞爾提克打出一波8:40的攻勢，無力回天。身為本季MVP的熱門候選人Jokic，這場被判罰搞得心煩意亂，傳球失誤、防守被吹犯規、禁區鉤射不進，不斷的和裁判抱怨，甚至因此沒有回防。
末節某一個時間點，Jokic獨自坐在板凳區，甚至沒有和隊友們一起聽戰術，賽後Malone對此相當不滿，他表示自己能理解前者的挫折感，但建議他把專注放在場上，必須在表現上做得更好。
Jokic賽後重砲抨擊此役的判決，「聯盟所有的30支球隊只要在場上不停抱怨就能贏得勝利，這就是現在聯盟的現狀。其他的球隊一直在這樣做，我們也得模仿他們。」
但Malone規勸他，「他對裁判(的判決)感到很沮喪……但這不代表他應該放棄身為籃球運動員的職責。」
Jokic這場比賽拿下17分、11助攻和10籃板的「大三元」數據，不過他投籃手感不佳15投僅6中。