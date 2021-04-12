新南向政策總體檢報告首長全缺席 藍委怒批部會不重視
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-12 11:22:14｜2021-04-12 11:34:54
立法院外交及國防委員會今（12）日邀請政府相關部會報告「新南向政策5周年總體檢」。外交部指出「新南向政策」讓台灣在國際上找到更有利的戰略地位，將持續深化國際經貿合作，讓台灣在後疫情時代佔有一席之地。但是政府部會首長全都缺席報告，讓國民黨立委怒批政府根本不重視新南向政策。
立院外交及國防委員會邀請外交部、退輔會、經濟部、衛福部、僑委會、交通部、行政院經貿談判辦公室、海洋委員會等部會報告「新南向政策5年總體檢」，並備質詢。
根據外交部書面報告指出，「新南向政策」自推動迄今，持續秉持以人為本、互惠互利及多元發展等原則，結合我國政府與民間資源，透過經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結等四大面向，深化我與新南向夥伴的關係。外交部指出「新南向政策」讓台灣在國際上找到更有利的戰略地位，將持續深化國際經貿合作，讓台灣在後疫情時代佔有一席之地。
不過，包括外交部在內，所有部會首長均缺席委員會備詢，改由次長或副主委層級出席。國民黨立委江啟臣批評政府部會不重視，該負責的部會都不來，尤其是總談判代表、行政院政委鄧振中沒有來。江啟臣也批評國發會提出的總體檢報告跟台鐵的總體檢報告一樣，只有簡短3頁，「還有臉拿出來，是最不要臉的報告」，新南向貿易額因為連2年衰退，所以避重就輕，不敢在書面中提出。