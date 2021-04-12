推廣青梅、幫助學童　信義房屋力挺信義鄉超過20載

信義鄉農會與台北市農會於10日舉辦「您釀了梅 脆梅DIY」活動，現場有手作體驗及農特產品展售會，去年因疫情使得脆梅銷售下滑六成，今年又碰上大旱，造成脆梅產量銳減，農會因此希望藉此推廣信義鄉青梅產業文化，刺激相關產品銷售，信義房屋創辦人周俊吉除了到場支持之外，更以實際行動認購超過500盒梅子湯禮盒，希望藉由企業的力量協助推廣。





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信義鄉農會更與南投縣中寮鄉龍眼林福利協會合作，邀請當地獨居長輩們，一起將青梅加工成梅精及梅酒，讓獨居的長輩們不孤單，協會收入亦可協助更多在地獨居長者及弱勢族群。理念恰與長期堅持企業社會責任的信義房屋相同，因此周俊吉除了到場支持，認購脆梅之外，亦宣布今年暑假將攜手政治大學前進信義鄉舉辦英文夏令營，由政大提供英文師資(教授或學生)，信義房屋提供經費，讓偏鄉學子暑假期間能夠增強英文能力，彌補偏鄉教育不足的問題。





▲信義房屋創辦人周俊吉(右三)與台北市長柯文哲(左二)一同參加「您釀了梅 脆梅DIY」活動，以實際行動挺台灣農產品。（圖／資料照片）

周俊吉更進一步表示，自己跟信義鄉的淵源很深，1999年921大地震重創南投縣信義鄉，信義房屋隔年成立「信義至善獎助學金」，該獎學金主要是協助921地震後，南投信義鄉20所國中、國小單親、遇重大家庭變故且家境清苦的學生。2001年桃芝颱風重創南投後，信義房屋於第一時間成立「信義之子安學計劃獎助學金」的協助計劃，幫助生活遭逢巨變或父母不幸罹難的南投信義鄉小朋友繼續就學。至今年2021年4月止總計贊助1415萬元，總計20所學校、學生5420人受惠。





不只如此，信義房屋也捐款協助信義鄉神木國小購買更多圖書資源，同時廣邀同仁熱心認購信義鄉忠信國小營養早餐，五年合計金額超過150萬元，讓偏鄉學子能夠滿足早餐基本需求，從購買脆梅到協助學童，信義人助信義鄉，期待能拋磚引玉，吸引更多人注意偏鄉問題。



