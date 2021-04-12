首屆「96聯賽」台灣女婿違規失格　本土好手戲劇性奪冠

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吳之皓表示，「開賽就覺得此役狀態不錯，萌生挑戰艾伯森的念頭，原本就設定在最後陡坡決勝負，可惜時機沒掌握好。」最終戲劇性封王，吳之皓說，「拿下單站冠軍當然很開心，但還是希望未來能在比賽中真正擊敗他。」
96聯賽共有4站，首場賽事「永不放棄-塔塔加站」由水里鎮水里商工出發，途經信義、合社、最後抵達玉山國家公園塔塔加，全長72公里，總爬升逼近2300公尺，極具挑戰性。今也吸引956人參戰，其中包含313位菁英選手與78位外國車手。
「永不放棄-塔塔加站」設有一個衝刺點和登山點，且每場賽事同時設有冠軍FULCRUM橘衫、衝刺王BRYTON藍衫和登山王TAYA紅點衫及單站獎金，創下國內自由車聯賽的新紀錄。
吳之皓說，「拼搶登山點的時候真的很亢奮，彷彿在參加亞巡賽；很感謝96自転車成立聯賽，與Bryton的大力支持和贊助，才能在國內參加如此高張力的賽事。」
台灣知名GPS自行車碼表品牌Bryton，近年積極投入國內自由車發展，並成為國際環台賽的官方合作夥伴；今年在疫情下仍逆勢砸重本，成立 Team Bryton Icefield車隊，還獨家冠名贊助衝刺藍衫，替國內低迷已久的自由車產業，注入一股活水。
有老闆的大力支持，Team Bryton Icefield成為最大贏家，一口氣包辦所有領騎衫，且三名車手吳之皓、盧紹軒和蘇宇銘，分別拿下1、2和4名。其中地主車手盧紹軒則披上藍衫。
女子組前2名同樣由Bryton包辦，來自Bryton美利達的邱聖芯以03小時17分36封后，奧運女將黃亭茵03小時21分31秒，排名第2。大南投車隊王馨慧 03小時25分03秒，拿下第3。
首屆96聯賽也寫下一創舉，比照國際規格，贊助商之一的台灣車衣品牌大廠 Frontier Sportswear 前線國際，現場為領騎榮譽衫、衝刺榮譽衫和登山榮譽衫提供熱轉印模燙字，寫下台灣自由車比賽首次紀錄，印字清晰且美觀，讓車手感受「高規格」待遇，提高車手榮譽感。
「96聯賽」第二站「桃園市長盃錦標賽」預計將在4月25日舉行，總排名第一的吳之皓身穿冠軍FULCRUM橘衫出發、盧紹軒著衝刺王Bryton藍衫，登山點第二名的吳沂璋則會遞補登山王 TAYA紅點衫。