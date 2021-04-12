捍衛主場 自行車好手盧紹軒生涯首度披上衝刺衫
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-12 16:28:00｜2021-04-12 16:30:56
首屆「96聯賽」於今11日開跑，Team Bryton Icefield盧紹軒身為地主選手，在家鄉南投信義鄉「永不放棄-塔塔加站」披掛登場，他的父母和阿姨也都到場加油，為他帶來一股強大的安定力量，最終他以2小時46分16秒奪得男子菁英組第二名，並收穫衝刺王Bryton藍衫。
盧紹軒屬於中長坡型選手，在以丘陵、登山地形為主的「永不放棄-塔塔加站」如魚得水，但不是衝刺型選手的他，意外為車隊搶下衝刺點，這是他生涯首度披上衝刺衫。
在35.3公里衝刺搶分點前150公尺處，盧紹軒發動攻勢，偷襲成功，甩開王景徽通過衝刺點，他表示，「原本此站賽前戰術設定蕭世鑫拼衝刺點，安排吳之皓和蘇宇銘在後面盯著台灣女婿艾伯森（John Ebsen），但在突圍後，主集團沒有動作，蕭世鑫也沒跟上這波攻勢，所以決定自己搶下衝刺點。」
談到車隊戰術改變，盧紹軒解釋道：「如果當時蕭世鑫再追上來搶衝刺點，也會把主集團的速度一起帶起來，因此最後他選擇待在主集團中伺機而動。」
首戰「永不放棄-塔塔加站」Team Bryton Icefield包辦所有領騎衫，吳之皓穿上冠軍 Fulcrum 橘衫，還收穫登山王 TAYA紅點衫，盧紹軒則是穿上自家衝刺王 Btyton 藍衫，為他未來幾站力拼總排第一增添不少信心。