民眾報案要做筆錄　竟要先借員警6萬元股票交割款？

台北一名R姓男子，在離職時與前公司相關人員發生肢體衝突，因而向台北市警察局仁愛派出所報案。一名負責處理該案的鄧姓員警先是跟R姓男子留了LINE，想不到還沒針對案件做筆錄，該名鄧姓員警卻向民眾商借新台幣6萬元的股票交割款，直到今（12）日上午還在向民眾詢問借款進度，至今未針對案件製作筆錄，引發外界議論。





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▲民進黨台北市議員陳怡君表示，該案的R男向她陳情，該名仁愛派出所的鄧姓員警受理他的報案，不過至今未製作筆錄，而是向他借取6萬元為了支付股票交割款。（圖／記者丁上程攝，2021.04.12）

× ▲民進黨台北市議員陳怡君表示，該案的R男向她陳情，該名仁愛派出所的鄧姓員警受理他的報案，不過至今未製作筆錄，而是向他借取6萬元為了支付股票交割款。（圖／記者丁上程攝，2021.04.12）

陳怡君也揭露陳情人的通訊軟體紀錄，該名鄧姓男子並未積極為R男製作筆錄，甚至連交割款交付期限過後，仍向R男表示「與營業員交情好，可以先擋一下」為由，持續要求借款，直到今天中午還透過通訊軟體打電話給R男，關注會款進度，讓陳怡君直呼相當離譜。





▲台北市警察局中正一分局督察組長李秉蒼表示，目前已經針對該案進行深入追查，若事情屬實將會依照犯行，將鄧姓員警移送法辦或交由政風單位進行懲處。（圖／記者丁上程攝，2021.04.12）

× ▲台北市警察局中正一分局督察組長李秉蒼表示，目前已經針對該案進行深入追查，若事情屬實將會依照犯行，將鄧姓員警移送法辦或交由政風單位進行懲處。（圖／記者丁上程攝，2021.04.12）

對此台北市警察局長陳嘉昌在議會接受質詢時，表示已經通知轄區中正一分局，將該名員警調離該職務。中正一分局督察組長李秉蒼表示，目前已經針對該案進行深入追查，若事情屬實將會依照犯行，將鄧姓員警移送法辦或交由政風單位進行懲處。



