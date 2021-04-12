NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

民眾報案要做筆錄　竟要先借員警6萬元股票交割款？

記者丁上程／台北報導

2021-04-12 17:14:21

民進黨台北市議員陳怡君接獲民眾陳情，向派出所報案後，承辦員警還沒做筆錄，卻向民眾借取6萬元想支付股票交割款。
▲民進黨台北市議員陳怡君接獲民眾陳情，向派出所報案後，承辦員警還沒做筆錄，卻向民眾借取6萬元想支付股票交割款。（圖／陳怡君提供）

台北一名R姓男子，在離職時與前公司相關人員發生肢體衝突，因而向台北市警察局仁愛派出所報案。一名負責處理該案的鄧姓員警先是跟R姓男子留了LINE，想不到還沒針對案件做筆錄，該名鄧姓員警卻向民眾商借新台幣6萬元的股票交割款，直到今（12）日上午還在向民眾詢問借款進度，至今未針對案件製作筆錄，引發外界議論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨台北市議員陳怡君表示，該案的R男向她陳情，該名仁愛派出所的鄧姓員警受理他的報案，不過至今未製作筆錄，而是向他借取6萬元為了支付股票交割款。（圖／記者丁上程攝，2021.04.12）
▲民進黨台北市議員陳怡君表示，該案的R男向她陳情，該名仁愛派出所的鄧姓員警受理他的報案，不過至今未製作筆錄，而是向他借取6萬元為了支付股票交割款。（圖／記者丁上程攝，2021.04.12）
民進黨台北市議員陳怡君表示，該案的R男向她陳情，該名仁愛派出所的鄧姓員警受理他的報案，不過至今未製作筆錄，而是向他借取6萬元為了支付股票交割款。由於R男離職後，身上僅剩4萬元，還向陳怡君的服務處詢問是否能借2萬元，才能順利進行筆錄製作。

陳怡君也揭露陳情人的通訊軟體紀錄，該名鄧姓男子並未積極為R男製作筆錄，甚至連交割款交付期限過後，仍向R男表示「與營業員交情好，可以先擋一下」為由，持續要求借款，直到今天中午還透過通訊軟體打電話給R男，關注會款進度，讓陳怡君直呼相當離譜。

▲台北市警察局中正一分局督察組長李秉蒼表示，目前已經針對該案進行深入追查，若事情屬實將會依照犯行，將鄧姓員警移送法辦或交由政風單位進行懲處。（圖／記者丁上程攝，2021.04.12）
▲台北市警察局中正一分局督察組長李秉蒼表示，目前已經針對該案進行深入追查，若事情屬實將會依照犯行，將鄧姓員警移送法辦或交由政風單位進行懲處。（圖／記者丁上程攝，2021.04.12）

對此台北市警察局長陳嘉昌在議會接受質詢時，表示已經通知轄區中正一分局，將該名員警調離該職務。中正一分局督察組長李秉蒼表示，目前已經針對該案進行深入追查，若事情屬實將會依照犯行，將鄧姓員警移送法辦或交由政風單位進行懲處。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
9.52%90.48%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.44%7.56%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.53%70.47%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀